Ломаченко провів битву поглядів з Гейні у футболці з релігійним посланням

Український боксер Василь Ломаченко та американець Девін Гейні провели битву поглядів перед боєм за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі, який відбудеться 20 травня у Лас-Вегасі, США.

Це відбулося в межах заходів перед боєм, організованих промоутерською компанією Top Rank. Зазначимо, що Ломаченко прийшов на подію знову у футболці з релігійною тематикою. Цього разу на ній було написано Псалом 103. Водночас, Гейні, який є мусульманином, не демонструє подібні релігійні речі.

Перед цим боксер з’явився на медіазаході у Лас-Вегасі у кепці із зображенням хреста та футболці з написом ПСЛМ 33.

На битву поглядів американець вирішив не знімати темних окулярів, у яких прийшов. Це аж ніяк не збентежило Ломаченка.

Боксери дивилися один одному у вічі, після чого Гейні почав рухатися, і тоді інший чоловік став між спортсменами і розняв їх.

