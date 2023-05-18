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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Ломаченко провів битву поглядів з Гейні у футболці з релігійним посланням

Ломаченко Гейні
Фото: Getty Images

Український боксер Василь Ломаченко та американець Девін Гейні провели битву поглядів перед боєм за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі, який відбудеться 20 травня у Лас-Вегасі, США.

Це відбулося в межах заходів перед боєм, організованих промоутерською компанією Top Rank. Зазначимо, що Ломаченко прийшов на подію знову у футболці з релігійною тематикою. Цього разу на ній було написано Псалом 103. Водночас, Гейні, який є мусульманином, не демонструє подібні релігійні речі.

Перед цим боксер з’явився на медіазаході у Лас-Вегасі у кепці із зображенням хреста та футболці з написом ПСЛМ 33.

На битву поглядів американець вирішив не знімати темних окулярів, у яких прийшов. Це аж ніяк не збентежило Ломаченка.

Боксери дивилися один одному у вічі, після чого Гейні почав рухатися, і тоді інший чоловік став між спортсменами і розняв їх.

Перед цим боксери провели пресконференцію, під час якої Ломаченка запитали про війну в Україні. Василь сказав, що у цьому питанні “ви нічого не можете змінити”.

— Думаю, тільки Бог може щось змінити. Тому нам потрібно просто молитися і просити його зупинити цю війну, – сказав Ломаченко.

Бій Ломаченко – Гейні відбудеться в ніч проти 21 травня у Лас-Вегасі на MGM Grand Garden Arena. На кону стоятимуть титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA Super, IBF та WBO у легкій вазі, якими володіє американець.

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Бокс, Василь Ломаченко
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