Ломаченко провів битву поглядів з Гейні у футболці з релігійним посланням
Український боксер Василь Ломаченко та американець Девін Гейні провели битву поглядів перед боєм за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі, який відбудеться 20 травня у Лас-Вегасі, США.
Це відбулося в межах заходів перед боєм, організованих промоутерською компанією Top Rank. Зазначимо, що Ломаченко прийшов на подію знову у футболці з релігійною тематикою. Цього разу на ній було написано Псалом 103. Водночас, Гейні, який є мусульманином, не демонструє подібні релігійні речі.
Saturday night. Only on @ESPNPlus PPV #HaneyLoma | SAT | https://t.co/5NUYllW4TG pic.twitter.com/rqQzKvRGlN
— Top Rank Boxing (@trboxing) May 17, 2023
Перед цим боксер з’явився на медіазаході у Лас-Вегасі у кепці із зображенням хреста та футболці з написом ПСЛМ 33.
На битву поглядів американець вирішив не знімати темних окулярів, у яких прийшов. Це аж ніяк не збентежило Ломаченка.
Боксери дивилися один одному у вічі, після чого Гейні почав рухатися, і тоді інший чоловік став між спортсменами і розняв їх.
The Super Bowl of the Lightweight division #HaneyLoma | SAT | https://t.co/5NUYllW4TG pic.twitter.com/BxRXwDxpZs
— Top Rank Boxing (@trboxing) May 17, 2023
Перед цим боксери провели пресконференцію, під час якої Ломаченка запитали про війну в Україні. Василь сказав, що у цьому питанні “ви нічого не можете змінити”.
— Думаю, тільки Бог може щось змінити. Тому нам потрібно просто молитися і просити його зупинити цю війну, – сказав Ломаченко.
Бій Ломаченко – Гейні відбудеться в ніч проти 21 травня у Лас-Вегасі на MGM Grand Garden Arena. На кону стоятимуть титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA Super, IBF та WBO у легкій вазі, якими володіє американець.