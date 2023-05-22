Рейтинг WTA: Калініна серед 25 найсильніших тенісисток світу

Українська тенісистка Ангеліна Калініна вперше у кар’єрі піднялася до 25 найкращих згідно з рейтингом Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Вона покращила своє становище на 22 позиції та повернула собі звання першої ракетки України. Нині Калініна є 25-ю ракеткою світу, що є її особистим рекордом у світовому заліку.

Марта Костюк піднялася на одну сходинку і тепер на 39-му місці. Покращила своє становище й Леся Цуренко, яка піднялася на п’ять позицій і тепер йде 63-ю. Ще одна українка із першої сотні Катерина Байндль на 80-й сходинці.

Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна зараз посідає 508-ме місце.

До Калініної лише п’ятьом українкам вдалося потрапити до 25 найсильніших тенісисток світу: Еліні Світоліній, Олені Бондаренко, Лесі Цуренко, Даяні Ястремській та Наталії Медведєвій.

За свою кар’єру Ангеліна виграла 15 одиночних турнірів ITF та один WTA 125 у Ліможі у 2022 році. Вона двічі грала у фіналах турнірів WTA – у Будапешті у 2021 році на турнірі серії 125 та у Римі минулого тижня на турнірі серії 1000, під час якого відмовилася продовжувати матч проти тенісистки з Казахстану Єлени Рибакіної через травму.

Лідеркою рейтингу залишається польська тенісистка Іга Свьонтек, другою йде білоруска Аріна Соболенко, трійку замикає американка Джессіка Пегула.

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