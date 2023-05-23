Суд зняв з Ювентуса десять очок – клуб опинився за межами Ліги чемпіонів

Апеляційний суд Італійської футбольної федерації зняв з туринського Ювентуса десять очок у Серії А після того, як під час розслідування трансферних угод клубу було виявлено докази фальсифікації звітності.

Внаслідок цього рішення туринський клуб опустився з другого на сьоме місце в Серії А, що робить малоймовірним його потрапляння до Ліги чемпіонів. За два тури до завершення сезону стара сеньйора відстає на п’ять очок від четвертого Мілану.

Рішення було оголошено за кілька хвилин до початку матчу клубу з Емполі у межах 36-го туру увечері 22 травня.

Під час тригодинного слухання прокурор федерації Джузеппе Чіне зажадав для Ювентуса зняття 11 очок штрафу. У січні він просив зняти дев’ять пунктів.

У січні б’янконері позбавили 15 очок за за шахрайство зі звітністю. Ювентус заперечував порушення і подав апеляцію до вищого спортивного суду Італії при Італійському олімпійському комітеті. На час розгляду апеляції у квітні Ювентусу повернули 15 пунктів.

Джерело : Sky Sports

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