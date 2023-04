Туринському Ювентусу повернули 15 очок у чемпіонаті Італії, що підняло стару сеньйору на третю сходинку у турнірній таблиці та дозволило їй претендувати на місце у Лізі чемпіонів наступного сезону.

Про це повідомляє видання Associated Press.

Ювентусу повернули очки до нового судового розгляду після тригодинного слухання. Саму справу повернули до апеляційного суду футбольної федерації.

Є припущення, що судовий розгляд не завершиться у цьому сезоні, і у випадку санкцій проти клубу, їх перенесуть на наступний сезон чемпіонату.

Нині Ювентус піднявся із сьомого місця таблиці Серії А на третє, відстаючи на два очки від Лаціо, який йде другим, а також випереджаючи на три очки четверту у турнірному становищі Рому. Чинний чемпіон Мілан випав з першої четвірки і наразі йде п’ятим.

