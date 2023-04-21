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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Ювентусу повернули 15 очок після апеляції у справі про фінансові махінації

Ювентус
Фото: Depositphotos

Туринському Ювентусу повернули 15 очок у чемпіонаті Італії, що підняло стару сеньйору на третю сходинку у турнірній таблиці та дозволило їй претендувати на місце у Лізі чемпіонів наступного сезону.

Про це повідомляє видання Associated Press.

Ювентусу повернули очки до нового судового розгляду після тригодинного слухання. Саму справу повернули до апеляційного суду футбольної федерації.

Є припущення, що судовий розгляд не завершиться у цьому сезоні, і у випадку санкцій проти клубу, їх перенесуть на наступний сезон чемпіонату.

Нині Ювентус піднявся із сьомого місця таблиці Серії А на третє, відстаючи на два очки від Лаціо, який йде другим, а також випереджаючи на три очки четверту у турнірному становищі Рому. Чинний чемпіон Мілан випав з першої четвірки і наразі йде п’ятим.

У січні Ювентус оштрафували на 15 очок у чемпіонаті Італії через справу, що пов’язана з фінансовими махінаціями. Під підозру потрапили 15 людей, зокрема президент клубу Андреа Аньєллі. В результаті керівництво туринців, включаючи Аньєллі, пішло у відставку. Щодо Аньєллі, то йому заборонено займатися футбольною діяльністю.

Прокуратура вимагала від суду штраф у дев’ять очок, однак той покарав туринський клуб більшим зняттям.

Ювентус заперечував порушення і подав апеляцію до вищого спортивного суду Італії при Італійському олімпійському комітеті.

Водночас, кілька відсторонень залишилися в силі. Йдеться про Аньєллі та директора Тоттенгема Фабіо Паратічі – їхні апеляції відхилили. А ось Павел Недвед був одним із шести колишніх членів правління, чиї апеляції були задоволені.

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Джерело: AP News
Серія А, Футбол, Ювентус
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