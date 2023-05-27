Світоліна стала чемпіонкою турніру у Страсбурзі – у фіналі вона розбила росіянку

Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна виграла турнір WTA 250 у французькому Страсбурзі. Це її перший трофей після народження дитини й повернення на корт.

У фіналі вона у двох сетах обіграла росіянку Ганну Блінкову, яка виступає у нейтральному статусі, з рахунком 6:2, 6:3.

Спортсменки провели на корті одну годину та 34 хвилини, за які Еліна один раз подала на виліт та припустилася трьох подвійних помилок. У її опонентки жодного ейсу та дві подвійні помилки.

У першій партії Світоліна повела з рахунком 3:0 після двох брейків, але потім віддала свою подачу. У сьомому розіграші вона зробила ще один брейк та дотисла росіянку.

Другий сет розгортався за схожого сценарію: українка взяла два брейки й віддала суперниці власну подачу, але після тенісистки обмінялися брейками. У дев’ятому розіграші Еліні вдалося дотиснути Блінкову на її подачі і оформити другу партію на свою користь.

За свою кар’єру Еліна вже вдруге виграла турнір у Страсбурзі. Вперше їй це вдалося у 2020 році. Загалом для 28-річної Світоліної – це вже 17-й виграний титул WTA за кар’єру.

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