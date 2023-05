Світоліна стала чемпіонкою турніру у Страсбурзі – у фіналі вона розбила росіянку

Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна виграла турнір WTA 250 у французькому Страсбурзі. Це її перший трофей після народження дитини й повернення на корт.

У фіналі вона у двох сетах обіграла росіянку Ганну Блінкову, яка виступає у нейтральному статусі, з рахунком 6:2, 6:3.

Спортсменки провели на корті одну годину та 34 хвилини, за які Еліна один раз подала на виліт та припустилася трьох подвійних помилок. У її опонентки жодного ейсу та дві подвійні помилки.

2020 2023@ElinaSvitolina is a champion in Strasbourg once again!#IS23 pic.twitter.com/IeHYzD0Yfl

— wta (@WTA) May 27, 2023