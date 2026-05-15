РФ здатна на ядерний удар, але немає ознак підготовки — Буданов
Російська Федерація має можливість завдати ядерного удару в будь-який момент, однак на сьогодні немає ознак до такої підготовки.
Про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив в інтерв’ю The Times.
За словами керівника Офісу президента, Росія має можливість завдати ядерного удару в будь-який момент, однак йдеться про головне – питання політичної волі.
– Росія абсолютно має можливість завдати ядерного удару в будь-який момент і на будь-якій відстані. Її ядерний потенціал дозволяє їй виконати таке завдання. Але це питання політичної волі, – відповів Буданов.
Водночас керівник Офісу президента стверджує, що не бачив жодних ознак підготовки Росії до завдання ядерного удару.
У травні стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін знову вдався до ядерного шантажу та погроз новітніми ракетними системами, заявивши про нарощування стратегічного озброєння РФ.
Як зазначив очільник Кремля, серед таких – комплекс Орєшнік, ракети Сармат, Кинджал та інші види озброєння.