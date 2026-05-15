Срібний фіналіст Нацвідбору на Євробачення 2026, співак Laud (Владислав Каращук) на тлі шоу, що триває у Відні, зізнався, чи не ображається на слова співачки Руслани.

Нагадаємо, що під час національного етапу конкурсу переможниця Євробачення 2004 розкритикувала англомовну пісню Влада під назвою Lightkeeper та порадила додати гуцульских нот у творчість.

Laud про реакцію на слова Руслани

Журналістка програми Ранок у великому місті на ICTV2 Ксенія Малинюк поцікавилася в артиста, чи не лишилося в нього осаду після коментарів артистки.

– Ні, я не образився. Я був здивований, звісно, цим словам на результатах, – визнав Каращук.

Laud не приховує, що після другого місця на Нацвідборі 2026 в нього “щемило” серце, але вже наступного дня стан покращав.

– Було складно, трішки сумно, але, чесно кажучи, всі ми відіспалися. Наступного ранку я прокидаюся, бачу дуже багато підтримки в соцмережах, в Threads: просто все про Laud, про “фірму”, і мені було це дуже приємно, – пригадав артист.

Це була його сьома спроба потрапити на Євробачення, проте перше місце за результатами голосування журі та глядачів посіла Leleka, номер якої ми побачимо під час гранд-фіналу у суботу, 16 травня.

Співачка відреагувала на вихід з другого півфіналу та пообіцяла викластись на повну під час вирішального виступу на сцені Wiener Stadthalle. Уже відомо, що представниця України на Євробаченні 2026 заспіває композицію Ridnym під номером сім.

Джерело : Утро в большом городе

