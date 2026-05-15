Срібний фіналіст Нацвідбору на Євробачення 2026, співак Laud (Владислав Каращук) на тлі шоу, що триває у Відні, зізнався, чи не ображається на слова співачки Руслани.

Нагадаємо, що під час національного етапу конкурсу переможниця Євробачення 2004 розкритикувала англомовну пісню Влада під назвою Lightkeeper та порадила додати гуцульских нот у творчість.

Laud про реакцію на слова Руслани

Журналістка програми Ранок у великому місті на ICTV2 Ксенія Малинюк поцікавилася в артиста, чи не лишилося в нього осаду після коментарів артистки.

Зараз дивляться

– Ні, я не образився. Я був здивований, звісно, цим словам на результатах, – визнав Каращук.

Laud не приховує, що після другого місця на Нацвідборі 2026 в нього “щемило” серце, але вже наступного дня стан покращав.

– Було складно, трішки сумно, але, чесно кажучи, всі ми відіспалися. Наступного ранку я прокидаюся, бачу дуже багато підтримки в соцмережах, в Threads: просто все про Laud, про “фірму”, і мені було це дуже приємно, – пригадав артист.

Це була його сьома спроба потрапити на Євробачення, проте перше місце за результатами голосування журі та глядачів посіла Leleka, номер якої ми побачимо під час гранд-фіналу у суботу, 16 травня.

Співачка відреагувала на вихід з другого півфіналу та пообіцяла викластись на повну під час вирішального виступу на сцені Wiener Stadthalle. Уже відомо, що представниця України на Євробаченні 2026 заспіває композицію Ridnym під номером сім.

Читайте також
Євробачення 2026: порядок виступів учасників та перелік гостей гранд-фіналу
Євробачення 2026

Джерело: Утро в большом городе

Пов'язані теми:

LAUDНацвідбір на ЄвробаченняРанок у Великому місті на ICTVРуслана
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.