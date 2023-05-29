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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Костюк освистали на Ролан Гаррос за відмову тиснути руку білорусці – реакція українки

Марта Костюк
Фото: Getty Images

20-річна українська тенісистка Марта Костюк зачохлила ракетку на турнірі серії Grand Slam Ролан Гаррос у першому раунді змагань.

У двох сетах вона поступилася другій ракетці світу Аріні Соболенко з Білорусі, яка виступає у нейтральному статусі. Рахунок зустрічі – 6:3, 6:2 на користь білоруски.

Після матчу Костюк не потиснула руку суперниці, через що трибуни стадіону в Парижі освистали українку.

Після гри Соболенко заявила, що спершу сприйняла свист трибун у свій бік. Вона сказала – була здивована, що її підтримували, а не освистували.

На пресконференції після гри Костюк запитали про інцидент із глядачами на трибунах. За словами Марти, вона не очікувала такої реакції.

– Що сталося сьогодні, я маю сказати, що не очікувала цього. Я не очікувала, але не маю жодної реакції. Людям має бути соромно, та це не моє рішення, – заявила Костюк.

Вона додала, що свист трибун не змінить її позиції, і вона й надалі не потискатиме руки тенісисткам із Білорусі та Росії.

– Я не знаю. Я хочу побачити, як люди реагуватимуть на це за 10 років, коли війна закінчиться. Гадаю, вони не будуть дуже раді тому, що робили, – додала Костюк.

Українка розповіла, що відчуває підтримку глядачів на різних турнірах і намагається демонструвати свою найкращу гру. Вона вважає, що підтримка на кортах Вімблдону буде відрізнятися від тієї, що у Франції.

Марта також закликала журналістів змінювати формат запитань до спортсменів із Білорусі та РФ. Запитувати їх конкретно, хто має перемогти у війні. І тоді, на думку Костюк, відповіді будуть зовсім іншими.

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Марта Костюк, Ролан Гаррос, Теніс
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