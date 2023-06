Цуренко розгромила Андреєску та вийшла до 1/8 фіналу Ролан Гаррос

Українка Леся Цуренко вийшла до 1/8 фіналу ґрунтового турніру серії Grand Slam – Ролан Гаррос-2023.

У матчі третього кола вона у двох сетах здолала канадську тенісистку Б’янку Андреєску з рахунком 6:1, 6:1.

Тенісистки провели на корті одну годину та три хвилини, за які українка припустилася однієї помилки, тоді як у її опонентки – три. Жодна зі спортсменок не подала навиліт.

У першій партії Цуренко взяла три брейки і не віддала канадці жодного власного розіграшу. Другий сет розгортався за іншим сценарієм, адже Андреєску повела з брейком 1:0.

Але вже у наступному розіграші Леся взяла подачу канадки, а потім взяла ще п’ять геймів поспіль.

Welcome back to the #RolandGarros last 16 @LTsurenko

The world No.66 dispatches Andreescu 6-1, 6-1. #RolandGarros pic.twitter.com/YdW1qqzj7J

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2023