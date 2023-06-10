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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Манчестер Сіті – Інтер: де дивитися фінал Ліги чемпіонів та прогноз букмекерів

Олімпійський стадіон Ататюрка
Фото: Getty Images

Манчестер Сіті зустрінеться з міланським Інтером у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2022/23. Гра відбудеться 10 червня у Стамбулі (Туреччина) на Олімпійському стадіоні Ататюрка.

Початок матчу о 22:00 за київським часом.

Де дивитися Манчестер Сіті – Інтер

Вболівальники мають змогу подивитися гру в прямому ефірі на платформі Megogo. Гру покаже канал Megogo Футбол 1, який входить до пакету Максимальний.

Гру також можна буде подивитися на платформі Volia TV.

У цифровому мовленні Т2 фінальну зустріч у Лізі чемпіонів не транслюватимуть.

Прогноз букмекерів на гру Манчестер Сіті – Інтер

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Пепа Гвардіоли. На перемогу англійського клубу в основний час приймають ставки з коефіцієнтом 1.52. Успіх Інтера оцінюють у 6.90. Нічийний результат зустрічі – 4.80.

Шанс того, що містяни піднімуть трофей Ліги чемпіонів, оцінюють у 1.25, на тріумф нерадзуррі дають 4.50.

Матч довірили судити бригаді арбітрів на чолі з польським рефері Шимоном Марциняком. Йому асистуватимуть співвітчизники: Павел Сокольніцкі та Томаш Лісткевич. Четвертий арбітр – румун Іштван Ковач.

За систему VAR відповідатиме польський арбітр Томаш Квятковскі, його асистент – Бартош Франковскі.

У півфіналі Ліги чемпіонів Манчестер Сіті обіграв мадридський Реал, а Інтер здолав Мілан. Для містян це другий фінал ЛЧ за останні три роки. Для італійського клубу це буде шостий фінал в Лізі чемпіонів в історії клубу.

Інтер, Ліга чемпіонів, Манчестер Сіті, Футбол
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