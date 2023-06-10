Манчестер Сіті – Інтер: де дивитися фінал Ліги чемпіонів та прогноз букмекерів
Манчестер Сіті зустрінеться з міланським Інтером у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2022/23. Гра відбудеться 10 червня у Стамбулі (Туреччина) на Олімпійському стадіоні Ататюрка.
Початок матчу о 22:00 за київським часом.
Де дивитися Манчестер Сіті – Інтер
Вболівальники мають змогу подивитися гру в прямому ефірі на платформі Megogo. Гру покаже канал Megogo Футбол 1, який входить до пакету Максимальний.
Гру також можна буде подивитися на платформі Volia TV.
У цифровому мовленні Т2 фінальну зустріч у Лізі чемпіонів не транслюватимуть.
Прогноз букмекерів на гру Манчестер Сіті – Інтер
На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Пепа Гвардіоли. На перемогу англійського клубу в основний час приймають ставки з коефіцієнтом 1.52. Успіх Інтера оцінюють у 6.90. Нічийний результат зустрічі – 4.80.
Шанс того, що містяни піднімуть трофей Ліги чемпіонів, оцінюють у 1.25, на тріумф нерадзуррі дають 4.50.
Матч довірили судити бригаді арбітрів на чолі з польським рефері Шимоном Марциняком. Йому асистуватимуть співвітчизники: Павел Сокольніцкі та Томаш Лісткевич. Четвертий арбітр – румун Іштван Ковач.
За систему VAR відповідатиме польський арбітр Томаш Квятковскі, його асистент – Бартош Франковскі.
У півфіналі Ліги чемпіонів Манчестер Сіті обіграв мадридський Реал, а Інтер здолав Мілан. Для містян це другий фінал ЛЧ за останні три роки. Для італійського клубу це буде шостий фінал в Лізі чемпіонів в історії клубу.