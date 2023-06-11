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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Манчестер Сіті вперше в історії виграв трофей Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті вперше в історії виграв трофей Ліги чемпіонів
Фото: Getty Images

Манчестер Сіті переміг міланський Інтер у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Гра відбулася у Стамбулі та Олімпійському стадіоні Ататюрка та завершилася з рахунком 1:0 на користь містян.

Перший тайм зустрічі минув без голів. Єдиний момент на 27-й хвилині створив клуб із Манчестера, коли пройшла передача на Ерлінга Голанда у штрафний майданчик, але удар норвежця парирував голкіпер нерадзуррі Андре Онана.

Ще до перерви у містян відбулася вимушена заміна. Поле через травму покинув бельгієць Кевін де Брюйне. Для гравця це вже другий поспіль фінал ЛЧ, який він не зміг дограти. У фіналі 2021 року проти Челсі він залишив поле на 60-й хвилині.

Відкрити рахунок у зустрічі вдалося на 68-й хвилині. Бернарду Сілва забіг з флангу у штрафний, прострілив на хід партнерам по команді, після чого м’яч відскочив на Родрі, який саме підбігав до штрафної. Іспанець, не довго думаючи, відправив кулястого у сітку воріт Інтера.

Через дві хвилини міланський клуб міг зрівнювати, але Федеріко Дімарко головою пробив у поперечку. На 78-й хвилині ще один момент створили підопічні Гвардіоли, але з ударом низом Філа Фодена впорався Онана.

За хвилину до кінця основного часу Ромелу Лукаку міг стати героєм для чорно-синьої половини Мілана. Він пробивав з дуже близької відстані головою, і, здавалося, що м’яч опиниться у сітці, але він полетів прямісінько в руки Едерсона.

За п’ять компенсованих арбітром хвилин цифри на табло не змінилися і Манчестер Сіті виграв свій перший в історії клубу фінал Ліги чемпіонів. Для 52-річного наставника манчестерського клубу Пепа Гвардіоли цей трофей став першим із 2011 року. Востаннє він вигравав його з Барселоною.

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Інтер, Ліга чемпіонів, Манчестер Сіті, Футбол
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