Для мене його не існує: Ярмоленко про останню розмову зі зрадником Тимощуком

Півзахисник київського Динамо Андрій Ярмоленко пригадав, як зателефонував зраднику Україну та колишньому партнеру по збірній Анатолію Тимощуку після початку повномасштабного вторгнення Росії.

В інтерв’ю клубному каналу Динамо він сказав, що Тимощук – доросла людина, яка зробила свій вибір.

– Я йому просто зателефонував і запитав, чи добре йому спиться. Він сказав: Точно так само, як і тобі. Я сказав, що тільки я не в Росії. Була просто така розмова… Ми послали один одного (подалі, – Ред.). Про що з людиною… Він не людина для мене. Про що з цим можна говорити? Для мене його немає, просто не існує. Те, що дала йому наша країна і так після всього зробити, – сказав Андрій.

Ярмоленко зазначив, що не хоче говорити на камеру якісь образливі речі та додав, що для нього Тимощук – мертвий.

Анатолій Тимощук після початку повномасштабного вторгнення продовжив працювати у пітерському Зеніті. Після цього КДК УАФ позбавив Анатолія Тимощука усіх титулів, ліцензії тренера та відсторонив від футболу.

Уродженець Волині не лише не засудив дії кремлівського режиму, а й у грудні в одному з інтерв’ю цинічно заявив, що не бачить різниці між народами України та РФ.

6 січня 2023 року президент Володимир Зеленський ввів в дію санкції РНБО проти 119 російських культурних діячів. У списку опинився також зрадник Тимощук.

Фото: ФК Динамо, ФК Зеніт

Джерело : Динамо Київ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.