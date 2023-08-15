Калініна подолала перше коло турніру у Цинциннаті, Світоліна знялася

Друга ракетка України Ангеліна Калініна подолала стартовий бар’єр турніру WTA 1000 в американському Цинциннаті.

У двох сетах вона обіграла китайську спортсменку Чжу Лінь з рахунком 6:3, 7:5.

На корті тенісистки провели одну годину та 38 хвилин, за які Калініна жодного разу не подала на виліт та припустилася п’ятьох подвійних помилок. У Лінь – три ейси та три подвійні помилки.

У першій партії Калініна з брейком повела 3:0, що у підсумку стало вирішальним для рахунку, адже українка не віддала жодного зі своїх розіграшів.

У другому сеті Калініна зробила два брейки і мала перевагу 4:1, але потім дві поспіль власні подачі віддала суперниці. За рахунку 5:5 Ангеліна зробила ще один брейк та дотисла опонентку з Китаю 7:5.

Наступною суперницею українки стане тенісистка з Тунісу Онс Жабер, яка розміщена під п’ятим номером на турнірі. Це буде їхня друга очна зустріч – у першій фортуна була на боці туніски.

У Цинциннаті Калініна залишилася єдиною представницею України. Марта Костюк у двох сетах поступилася італійці Ясміне Паоліні (2:6, 1:6), а Еліна Світоліна знялася з турніру перед матчем проти Каролін Возняцкі через травму стопи.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.