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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Де дивитися бій Усик — Дюбуа

Усик Дюбуа

Бій у надважкій вазі між українським чемпіоном світу за версіями WBO, IBF та IBO Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві, Польща. Поєдинок розпочнеться близько 23.00 за київським часом.

Вечір боксу відбудеться на Тарчинські Арена, а на кону головного поєдинку стоятимуть пояси WBO, IBF, WBA (Super), IBO та The Ring, які належать Усику.

Де дивитися бій Усик — Дюбуа

Пряму трансляцію поєдинку любителі боксу на території України зможуть подивитися на платформі MEGOGO.

Показ бою буде доступний для передплатників пакетів Легкий, Оптимальний, Максимальний та Спорт. Трансляція відбудеться на інтерактивному каналі MEGOGO Гонг та в окремому попапканалі, що з’явиться на сервісі у день поєдинку.

Окрім бою Усика та Дюбуа, платформа транслюватиме і поєдинки в андеркарді вечора боксу.

У Британії бій буде доступний на TNT Sports Box Office (TNT Sports — нова назва BT Sport), у США бій покаже ESPN Plus.

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Повний файткард боїв у Вроцлаві:

  • Олександр Усик (Україна) – Даніель Дюбуа (Велика Британія);
  • Денис Берінчик (Україна) – Ентоні Їгіт (Швеція);
  • Дмитро Митрофанов (Україна) – Хамза Шираз (Велика Британія);
  • Даніель Лапін (Україна) – Аро Шварц (Німеччина);
  • Федір Черкашин (Польща) – Анауель Нгаміссенгуе (Конго);
  • Рафал Вольчецький (Польща) – Роберто Арріаза (Нікарагуа);
  • Василе Чеботарі (Молдова) – Хоель Хуліо (Колумбія);
  • Нурсултан Аманжолов (Казахстан) – Лазізбек Муллоджонов (Узбекистан);
  • Олександр Соломенніков (Україна) – Пйотр Гудель (Польща);
  • Зіяд Алмааюф (США) – Янош Пензес (Угорщина);
  • Брайс Міллс (США) – Даміан Тимош (Польща);
  • Ярослав Харциз (Україна) – Конрад Чайковський (Польща).

Востаннє Усик виходив на ринг 20 серпня 2022 року. Це був бій-реванш проти британця Ентоні Джошуа, в якому Усик здобув перемогу за підсумками 12 раундів рішенням суддів.

Фото: TNT Sports

Бокс, Олександр Усик
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