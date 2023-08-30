Він змінить манеру боксу: екссуперник Усика попередив Ф’юрі щодо бою з українцем

Український боксер Олександр Усик був більш агресивним на ринзі проти британця Даніеля Дюбуа, ніж у попередніх своїх боях.

Видання Boxing Social зазначає, що українець часто йшов в атаку, щоб спробувати швидше зупинити Дюбуа. Але додають, що результатом цього стала менша рухливість та більша доступність для ударів з боку суперника.

Деякі експерти вважають, що це пов’язано зі спадом його навичок, що нібито дасть Тайсону Ф’юрі у майбутньому потенційному бою перевагу над Усиком.

Втім, колишній суперник Усика британець Дерек Чісора так не вважає. На його думку, це просто тимчасова зміна тактики і у майбутньому слід чекати ще більших змін від українця.

— Я знаю, що Усик змінить манеру боксу, коли боксуватиме з Циганським Королем. Ось і все, – сказав Чісора у розмові з FightHubTV.

Колишній чемпіон Європи в найлегшій вазі, а нині експерт Спенсер Олівер взагалі дав рекомендацію майбутньому супернику Усика.

— Спосіб, яким тобі треба перемогти Усика, – це вийти туди (на ринг, – Ред.) і розхитати його. Вам потрібно вийти на дистанцію, впертись та відпустити руки, – сказав він.

Втім, як зауважує Boxing Social, 21 суперник Усика, який виходив проти нього на ринзі та програв, розуміє, що легше говорити, аніж це зробити.

З оглядом та найкращими моментами бою між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа ви можете ознайомитися у новині Фактів ICTV.

Джерело: Boxing Social

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