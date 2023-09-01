Шахтар дізнався суперників у Лізі чемпіонів: результати жеребкування груп

31 серпня у Монако відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24.

У поточному сезоні Україну у цьому турнірі представлятиме один клуб – донецький Шахтар, який кваліфікувався напряму.

На цій стадії представлені 32 команди, що розділені на вісім квартетів. Дві найкращі команди у кожній із груп вийдуть у раунд плейоф, де продовжать боротьбу за головний трофей.

За підсумками жеребкування суперниками Шахтаря стали: каталонська Барселона, португальський Порту та бельгійський Антверпен.

Результати жеребкування груп Ліги чемпіонів:

Група А: Баварія; Манчестер Юнайтед; Копенгаген; Галатасарай.

Баварія; Манчестер Юнайтед; Копенгаген; Галатасарай. Група B: Севілья; Арсенал; ПСВ; Ланс.

Севілья; Арсенал; ПСВ; Ланс. Група С: Наполі; Реал Мадрид; Брага; Уніон Берлін.

Наполі; Реал Мадрид; Брага; Уніон Берлін. Група D: Бенфіка; Інтер; Зальцбург; Реал Сосьєдад.

Бенфіка; Інтер; Зальцбург; Реал Сосьєдад. Група E: Феєнорд; Атлетіко Мадрид; Лаціо; Селтік.

Феєнорд; Атлетіко Мадрид; Лаціо; Селтік. Група F: ПСЖ; Борусія Дортмунд; Мілан; Ньюкасл Юнайтед.

ПСЖ; Борусія Дортмунд; Мілан; Ньюкасл Юнайтед. Група G: Манчестер Сіті; Лейпциг; Црвена Звєзда; Янг Бойз.

Манчестер Сіті; Лейпциг; Црвена Звєзда; Янг Бойз. Група H: Барселона; Порту; Шахтар; Антверпен.

Груповий етап Ліги чемпіонів стартує 19 вересня. Останній тур запланований на 13 грудня. Чинним переможцем турніру є англійський клуб Манчестер Сіті.

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