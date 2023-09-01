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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Шахтар дізнався суперників у Лізі чемпіонів: результати жеребкування груп

жеребкування Ліги чемпіонів
Фото: Getty Images

31 серпня у Монако відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24.

У поточному сезоні Україну у цьому турнірі представлятиме один клуб – донецький Шахтар, який кваліфікувався напряму.

На цій стадії представлені 32 команди, що розділені на вісім квартетів. Дві найкращі команди у кожній із груп вийдуть у раунд плейоф, де продовжать боротьбу за головний трофей.

За підсумками жеребкування суперниками Шахтаря стали: каталонська Барселона, португальський Порту та бельгійський Антверпен.

Результати жеребкування груп Ліги чемпіонів:

  • Група А: Баварія; Манчестер Юнайтед; Копенгаген; Галатасарай.
  • Група B: Севілья; Арсенал; ПСВ; Ланс.
  • Група С: Наполі; Реал Мадрид; Брага; Уніон Берлін.
  • Група D: Бенфіка; Інтер; Зальцбург; Реал Сосьєдад.
  • Група E: Феєнорд; Атлетіко Мадрид; Лаціо; Селтік.
  • Група F: ПСЖ; Борусія Дортмунд; Мілан; Ньюкасл Юнайтед.
  • Група G: Манчестер Сіті; Лейпциг; Црвена Звєзда; Янг Бойз.
  • Група H: Барселона; Порту; Шахтар; Антверпен.

Груповий етап Ліги чемпіонів стартує 19 вересня. Останній тур запланований на 13 грудня. Чинним переможцем турніру є англійський клуб Манчестер Сіті.

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Жеребкування, Ліга чемпіонів, Футбол, Шахтар
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