Шахтар дізнався суперників у Лізі чемпіонів: результати жеребкування груп
31 серпня у Монако відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24.
У поточному сезоні Україну у цьому турнірі представлятиме один клуб – донецький Шахтар, який кваліфікувався напряму.
На цій стадії представлені 32 команди, що розділені на вісім квартетів. Дві найкращі команди у кожній із груп вийдуть у раунд плейоф, де продовжать боротьбу за головний трофей.
За підсумками жеребкування суперниками Шахтаря стали: каталонська Барселона, португальський Порту та бельгійський Антверпен.
Результати жеребкування груп Ліги чемпіонів:
- Група А: Баварія; Манчестер Юнайтед; Копенгаген; Галатасарай.
- Група B: Севілья; Арсенал; ПСВ; Ланс.
- Група С: Наполі; Реал Мадрид; Брага; Уніон Берлін.
- Група D: Бенфіка; Інтер; Зальцбург; Реал Сосьєдад.
- Група E: Феєнорд; Атлетіко Мадрид; Лаціо; Селтік.
- Група F: ПСЖ; Борусія Дортмунд; Мілан; Ньюкасл Юнайтед.
- Група G: Манчестер Сіті; Лейпциг; Црвена Звєзда; Янг Бойз.
- Група H: Барселона; Порту; Шахтар; Антверпен.
Груповий етап Ліги чемпіонів стартує 19 вересня. Останній тур запланований на 13 грудня. Чинним переможцем турніру є англійський клуб Манчестер Сіті.
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