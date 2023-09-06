Французьких атлетів погрожують не пустити на Олімпіаду, а у Парижа відібрати Ігри-2024
Дисциплінарна комісія антидопінгового органу Франції (AFLD) заявила про “спробу тиску” з боку Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).
Як повідомило AFP, комісія отримала листа від WADA, в якому “вимагали змінити свою поведінку”, інакше існує ризик запуску процедури невідповідності та можливих санкцій.
У AFLD заявили, що “з подивом дізналися про цю неймовірну спробу тиску”.
WADA звинуватило французьке агентство в ухваленні рішень, які “явно не відповідають ані світовому антидопінговому кодексу, ані прецедентному праву Спортивного арбітражного суду”.
— Це загрожує порушенням провадження, яке може призвести до заборони французьким спортсменам брати участь у певних міжнародних змаганнях, включаючи Олімпійські ігри, а також до заборони Франції приймати такі змагання, – йдеться у заяві AFLD.
У французькому антидопінговому органі заявили, що після листа від WADA дисциплінарна комісія ухвалила кілька сотень рішень, які міжнародне агентство не оскаржувало.
Літні Олімпійські ігри-2024 у Парижі мають відбутися з 26 липня до 11 серпня 2024 року. Церемонія відкриття запланована на арені Стад де Франс.
Раніше Міжнародний олімпійський комітет розіслав запрошення 203 країнам на літню Олімпіаду-2024 у Парижі. Його не отримали три країни: Росія, Білорусь та Гватемала.
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