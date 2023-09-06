Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
На Київщині знайшли мертвим 4-річного хлопчика: що відомо
Коли очікуються перші заморозки в Україні: синоптик назвав дати
Рятували собаку з вигрібної ями. У Кропивницькому загинуло подружжя
На зустрічі Ердогана з Путіним стався конфуз, який спантеличив диктатора
Біографія
Рустем Умєров – що відомо про нового міністра оборони України
Спорт
Потребує перевірки
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Французьких атлетів погрожують не пустити на Олімпіаду, а у Парижа відібрати Ігри-2024

Олімпіада Париж 2024
Фото: Depositphotos

Дисциплінарна комісія антидопінгового органу Франції (AFLD) заявила про “спробу тиску” з боку Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

Як повідомило AFP, комісія отримала листа від WADA, в якому “вимагали змінити свою поведінку”, інакше існує ризик запуску процедури невідповідності та можливих санкцій.

У AFLD заявили, що “з подивом дізналися про цю неймовірну спробу тиску”.

WADA звинуватило французьке агентство в ухваленні рішень, які “явно не відповідають ані світовому антидопінговому кодексу, ані прецедентному праву Спортивного арбітражного суду”.

— Це загрожує порушенням провадження, яке може призвести до заборони французьким спортсменам брати участь у певних міжнародних змаганнях, включаючи Олімпійські ігри, а також до заборони Франції приймати такі змагання, – йдеться у заяві AFLD.

У французькому антидопінговому органі заявили, що після листа від WADA дисциплінарна комісія ухвалила кілька сотень рішень, які міжнародне агентство не оскаржувало.

Літні Олімпійські ігри-2024 у Парижі мають відбутися з 26 липня до 11 серпня 2024 року. Церемонія відкриття запланована на арені Стад де Франс.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет розіслав запрошення 203 країнам на літню Олімпіаду-2024 у Парижі. Його не отримали три країни: Росія, Білорусь та Гватемала.

Читайте також
Очільник МОК виступив за допуск спортсменів з РФ та Білорусі до Олімпіади у Парижі
Томас Бах

Джерело: AFP
Олімпійські ігри, Франція
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Обговорили наступні оборонні пакети. Зеленський провів переговори з Макроном
Еммануель Макрон і Володимир Зеленський
МОК не дозволив спортсменам з Росії та Білорусі брати участь в Азійських іграх-2023
Азійські ігри, медалі
Французька авіаційна міць: що відомо про винищувачі Rafale, які прагне отримати Україна
французький винищувач Dassault Rafale
Україна розраховує отримати французькі винищувачі Rafale – Кулеба
французький винищувач Dassault Rafale
Кулеба зустрівся з Макроном у Франції: обговорили Формулу миру та експорт зерна
Французьких атлетів погрожують не пустити на Олімпіаду, а у Парижа відібрати Ігри-2024

Завантаження

Ігри
Відео
Масштабні перевірки ВЛК: що буде з ухилянтами

Один із викликів для нового очільника Міноборони – подолання корупції під час мобілізації до лав ЗСУ. Масштабні перевірки територіальних центрів комплектування показали, що корупційні схеми працюють на різних рівнях.

Оксана Михайлова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (06.09.2023)
Французьких атлетів погрожують не пустити на Олімпіаду, а у Парижа відібрати Ігри-2024
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (06.09.2023)
Французьких атлетів погрожують не пустити на Олімпіаду, а у Парижа відібрати Ігри-2024
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (06.09.2023)
Французьких атлетів погрожують не пустити на Олімпіаду, а у Парижа відібрати Ігри-2024
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (06.09.2023)
Французьких атлетів погрожують не пустити на Олімпіаду, а у Парижа відібрати Ігри-2024
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь