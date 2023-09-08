Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Призов медиків: кого з жінок мобілізують та як це відбуватиметься
Внаслідок удару по ринку у Костянтинівці загинуло подружжя: дві доньки залишилися без батьків
Біографія
Рустем Умєров – що відомо про нового міністра оборони України
Терміново
РФ зруйнувала адмінбудівлю поліції в Кривому Розі: є загиблий, постраждалих – 72
Відкусили велику частину корпусу: біля Австралії акули атакували катамаран з росіянами
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Бутси і рукавиці залишилися вдома: збірна Іспанії провела незвичне тренування в Грузії

збірна Іспанії

Збірна Іспанії з футболу прибула до Тбілісі, щоб зіграти матч у відборі на Євро-2024 проти команди Грузії. Втім, тренування Фурії Рохи вийшло несподіваним.

За інформацією Relovo, іспанська команда після прибуття виявила, що зникли два ящики з бутсами, воротарськими рукавицями та деяким обладнанням фізіотерапевтів.

Згодом з’ясувалося, що інвентар залишився в мадридському аеропорту Барахас.

Зараз дивляться

Через це футболісти вирушили на передматчеве тренування на Національний стадіон імені Бориса Пайчадзе в Тбілісі, взявши лише кросівки.

Також їхнє заняття було обмеженим і вони займалися лише фізпідготовкою на траві. Іспанські ЗМІ назвали це тренування сюрреалістичним.

У ніч на 9 вересня в Грузію прибув кур’єрський літак, який доставив екіпірування на міжнародну гру.

Іспанська газета Marca зазначила, що Фурія Роха вже не вперше стикається з проблемами під час візиту до Грузії. У березні 2021 року стадіон Динамо Тбілісі був знеструмлений через пів години після початку тренування збірної Іспанії.

Футболісти пішли до роздягальні, щоб дочекатися вирішення проблеми, і в підсумку приймали душ з ліхтариками від мобільних телефонів, перш ніж повернутися до готелю.

Матч Грузія — Іспанія розпочнеться о 19:00 за київським часом. У турнірній таблиці групи А збірна Іспанії йде на четвертому місці з однією перемогою та однією поразкою, грузини наразі другі та мають у своєму активі чотири очки. Лідером групи залишається Шотландія (12 очок).

Читайте також
Україна – Англія: де дивитися матч відбору на Євро-2024
збірна України з футболу тренування

Джерело: Relevo, Marca

Фото: SEFutbol

Грузія, Збірна Іспанії, Футбол, Чемпіонат Європи
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Неспроможність Грузії інтегруватися в ЄС зіграє на руку РФ – Боррель
Жозеп Боррель
Україна – Англія: де дивитися матч відбору на Євро-2024
збірна України з футболу тренування
Столтенберг шкодує, що РФ уникла відповідальності за Грузію та Крим
Єнс Столтенберг у Києві
Клуб із Бельгії підписав футболіста, який змінив українське громадянство на російське
Марк Рене Мампассі
Зірвалася зі скелі: в Ісландії трагічно загинула футболістка європейської збірної
Віолетта Міцул

Завантаження

Ігри
Відео
Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

Наталія Кулик
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (08.09.2023)
Бутси і рукавиці залишилися вдома: збірна Іспанії провела незвичне тренування в Грузії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (08.09.2023)
Бутси і рукавиці залишилися вдома: збірна Іспанії провела незвичне тренування в Грузії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (08.09.2023)
Бутси і рукавиці залишилися вдома: збірна Іспанії провела незвичне тренування в Грузії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (08.09.2023)
Бутси і рукавиці залишилися вдома: збірна Іспанії провела незвичне тренування в Грузії
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь