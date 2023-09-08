Бутси і рукавиці залишилися вдома: збірна Іспанії провела незвичне тренування в Грузії

Збірна Іспанії з футболу прибула до Тбілісі, щоб зіграти матч у відборі на Євро-2024 проти команди Грузії. Втім, тренування Фурії Рохи вийшло несподіваним.

За інформацією Relovo, іспанська команда після прибуття виявила, що зникли два ящики з бутсами, воротарськими рукавицями та деяким обладнанням фізіотерапевтів.

Згодом з’ясувалося, що інвентар залишився в мадридському аеропорту Барахас.

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En un entrenamiento de la @SEFutbol tienes que estar atento porque en cualquier momento surgen cosas como esta. ???? ¡¡Se les cae el talento!!#VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/rGwX8rL846 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) September 7, 2023

Через це футболісти вирушили на передматчеве тренування на Національний стадіон імені Бориса Пайчадзе в Тбілісі, взявши лише кросівки.

Також їхнє заняття було обмеженим і вони займалися лише фізпідготовкою на траві. Іспанські ЗМІ назвали це тренування сюрреалістичним.

У ніч на 9 вересня в Грузію прибув кур’єрський літак, який доставив екіпірування на міжнародну гру.

Misterio resuelto: ¡Encontrado el baúl perdido! Las botas llegaron al hotel a las 2:49 horas. Los internacionales tuvieron que entrenarse con deportivas el día previo. Y sí, tenemos el momento… @Santos_Relevo

https://t.co/87kwPupFsv pic.twitter.com/5KChKBW0pz — Relevo (@relevo) September 8, 2023

Іспанська газета Marca зазначила, що Фурія Роха вже не вперше стикається з проблемами під час візиту до Грузії. У березні 2021 року стадіон Динамо Тбілісі був знеструмлений через пів години після початку тренування збірної Іспанії.

Футболісти пішли до роздягальні, щоб дочекатися вирішення проблеми, і в підсумку приймали душ з ліхтариками від мобільних телефонів, перш ніж повернутися до готелю.

Матч Грузія — Іспанія розпочнеться о 19:00 за київським часом. У турнірній таблиці групи А збірна Іспанії йде на четвертому місці з однією перемогою та однією поразкою, грузини наразі другі та мають у своєму активі чотири очки. Лідером групи залишається Шотландія (12 очок).

Джерело: Relevo, Marca

Фото: SEFutbol

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