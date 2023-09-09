Україна – Англія: де дивитися матч відбору на Євро-2024

Збірна України з футболу зустрінеться з командою Англії у матчі відбору на Євро-2024 у групі С. Гра відбудеться 9 вересня у Вроцлаві на стадіоні Тарчинський-Арена.

Початок матчу о 19:00 за київським часом.

Де дивитися Україна — Англія

Вболівальники мають змогу подивитися гру в прямому ефірі місцевих телеканалів Суспільного (наприклад, Суспільне Одеса, Суспільне Київ, Суспільне Чернівці), крім OTT-сервісів.

Зараз дивляться

В інтернеті матч можна буде переглянути на медіасервісі Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1 та у розділі Спорт, які входять до пакету Максимальний.

Станом на зараз збірна Англії очолює турнірну таблицю групи С, маючи в активі 12 очок за підсумками чотирьох матчів. Слідом розташувалася збірна України (6 очок у трьох матчах) та команда Італії (3 очки у двох матчах).

У збірної Північної Македонії 3 очки у трьох матчах, а Мальта, яка на дні турнірки, поки не набрала очок після чотирьох проведених матчів.

В іншому матчі групи, який відбудеться 9 вересня, Північна Македонія прийматиме Італію. Ця гра має розпочатися о 21:45 за київським часом.

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