Черкащанин Мазніченко виборов першу медаль на Іграх нескорених

Першу медаль України на Іграх нескорених у Дюссельдорфі виборов черкащанин Вадим Мазніченко, який у боях на Донбасі втратив і руку, і ногу. Він змагався у штовханні ядра.

Про це повідомили у пресслужбі української команди Invictus Games.

Вадим став бронзовим призером у цьому виді спорту в категорії IF5.

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– Першу медаль України на Іграх нескорених у Дюссельдорфі виборює Вадим Мазніченко на штовханні ядра! Вадим виступив із результатом та став бронзовим призером у цьому виді спорту в категорії IF5, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні другий день змагань Ігор нескорених. Вони проходять у Дюссельдорфі протягом 9-16 вересня. У них беруть участь ветерани та діючі військовослужбовці.

Перед цим у травні 2023 року у Львові вперше відбулися національні Ігри нескорених. Змагалися понад 200 ветеранів і воїнів з усієї України. Виборювали першість в 11 дисциплінах упродовж двох днів.

Фото: Invictus Games 2023

Джерело : Суспільне

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