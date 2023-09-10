Черкащанин Мазніченко виборов першу медаль на Іграх нескорених
Першу медаль України на Іграх нескорених у Дюссельдорфі виборов черкащанин Вадим Мазніченко, який у боях на Донбасі втратив і руку, і ногу. Він змагався у штовханні ядра.
Про це повідомили у пресслужбі української команди Invictus Games.
Вадим став бронзовим призером у цьому виді спорту в категорії IF5.
– Першу медаль України на Іграх нескорених у Дюссельдорфі виборює Вадим Мазніченко на штовханні ядра! Вадим виступив із результатом та став бронзовим призером у цьому виді спорту в категорії IF5, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні другий день змагань Ігор нескорених. Вони проходять у Дюссельдорфі протягом 9-16 вересня. У них беруть участь ветерани та діючі військовослужбовці.
Перед цим у травні 2023 року у Львові вперше відбулися національні Ігри нескорених. Змагалися понад 200 ветеранів і воїнів з усієї України. Виборювали першість в 11 дисциплінах упродовж двох днів.
Фото: Invictus Games 2023
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