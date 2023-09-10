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Черкасчанин Мазниченко завоевал первую медаль на Играх непокоренных

Черкасчанин Мазниченко завоевал первую медаль на Играх непокоренных

Первую медаль Украины на Играх непокоренных в Дюссельдорфе завоевал черкащанин Вадим Мазниченко, который в боях на Донбассе потерял и руку, и ногу. Он соревновался в толкании ядра.

Об этом сообщили в пресс-службе украинской команды Invictus Games.

Вадим стал бронзовым призером в этом виде спорта в категории IF5.

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— Первую медаль Украины на Играх непокоренных в Дюссельдорфе завоевывает Вадим Мазниченко в толкании ядра! Вадим выступил с результатом и стал бронзовым призером в этом виде спорта в категории IF5, — говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня второй день соревнований Игры непокоренных. Они проходят в Дюссельдорфе в течение 9-16 сентября. В них принимают участие ветераны и действующие военнослужащие.

В мае 2023 года во Львове впервые прошли национальные Игры непокоренных. Соревновались более 200 ветеранов и воинов со всей Украины. Завоевывали первенство в 11 дисциплинах в течение двух дней.

Фото: Invictus Games 2023

Источник: Суспільне
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