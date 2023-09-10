Черкасчанин Мазниченко завоевал первую медаль на Играх непокоренных
Первую медаль Украины на Играх непокоренных в Дюссельдорфе завоевал черкащанин Вадим Мазниченко, который в боях на Донбассе потерял и руку, и ногу. Он соревновался в толкании ядра.
Об этом сообщили в пресс-службе украинской команды Invictus Games.
Вадим стал бронзовым призером в этом виде спорта в категории IF5.
— Первую медаль Украины на Играх непокоренных в Дюссельдорфе завоевывает Вадим Мазниченко в толкании ядра! Вадим выступил с результатом и стал бронзовым призером в этом виде спорта в категории IF5, — говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня второй день соревнований Игры непокоренных. Они проходят в Дюссельдорфе в течение 9-16 сентября. В них принимают участие ветераны и действующие военнослужащие.
В мае 2023 года во Львове впервые прошли национальные Игры непокоренных. Соревновались более 200 ветеранов и воинов со всей Украины. Завоевывали первенство в 11 дисциплинах в течение двух дней.
Фото: Invictus Games 2023
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