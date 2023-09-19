Шахтар – Порту: де дивитися матч Ліги чемпіонів та прогноз букмекерів
Шахтар зустрінеться з португальським Порту у матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2023/24. Гра відбудеться 19 вересня у Гамбурзі на Фолькспаркштадіон.
Початок матчу – о 22:00 за київським часом.
Де дивитися Шахтар – Порту
Уболівальники мають змогу подивитися гру в прямому ефірі на платформі Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1 та у розділі Спорт, які входять до пакету Максимальний.
Прогноз букмекерів на гру Шахтар – Порту
На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Сержіу Консейсау. На перемогу драконів приймають ставки з коефіцієнтом 1.73. Успіх українського клубу оцінюють у 5.40. Нічийний результат зустрічі в основний час – 4.15.
На те, що обидві команди відзначаться у матчі, пропонують коефіцієнт 1.76.
Матч довірили обслуговувати італійській бригаді арбітрів на чолі з Давиде Массою. Йому допомагатимуть: Філіппо Мелі та Стефано Алассіо Детальні. Четвертий арбітр – Маттео Марченаро.
За систему VAR відповідатиме Алеандро Ді Паоло. Йому асистуватиме Массіміліано Ірраті.
Shakhtar Donetsk vs. FC Porto pic.twitter.com/SmFG49iz3L
— FC Porto (@FCPorto) September 17, 2023
Це буде сьома зустріч команд в історії, з яких три завершилися перемогою Порту, а у решті ігор була зафіксована нічия. Востаннє команди зустрічалися у межах групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2014/15. Тоді в обох матчах команди розійшлися миром.
Нагадаємо, жереб відправив донецький Шахтар до квартету H, куди, окрім драконів, також потрапили каталонська Барселона та бельгійський Антверпен.
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