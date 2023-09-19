Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Зарплати та додаткові винагороди: скільки отримують працівники Нацполіції України 2023
Розтрощені авто та багато “швидких”: на виїзді з Києва сталася масштабна ДТП
Терміново
РФ атакувала Львів дронами Shahed. Є влучання у промислові склади, є поранений та загиблий
Терміново
На Хмельниччині уламки ракет впали на колію та територію підприємства
Під час виконання бойового завдання загинув боксер Андрій Огородник
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Шахтар – Порту: де дивитися матч Ліги чемпіонів та прогноз букмекерів

тренування Шахтаря
Фото: ФК Шахтар

Шахтар зустрінеться з португальським Порту у матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2023/24. Гра відбудеться 19 вересня у Гамбурзі на Фолькспаркштадіон.

Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

Де дивитися Шахтар – Порту

Уболівальники мають змогу подивитися гру в прямому ефірі на платформі Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1 та у розділі Спорт, які входять до пакету Максимальний.

Зараз дивляться

Прогноз букмекерів на гру Шахтар – Порту

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Сержіу Консейсау. На перемогу драконів приймають ставки з коефіцієнтом 1.73. Успіх українського клубу оцінюють у 5.40. Нічийний результат зустрічі в основний час – 4.15.

На те, що обидві команди відзначаться у матчі, пропонують коефіцієнт 1.76.

Матч довірили обслуговувати італійській бригаді арбітрів на чолі з Давиде Массою. Йому допомагатимуть: Філіппо Мелі та Стефано Алассіо Детальні. Четвертий арбітр – Маттео Марченаро.

За систему VAR відповідатиме Алеандро Ді Паоло. Йому асистуватиме Массіміліано Ірраті.

Це буде сьома зустріч команд в історії, з яких три завершилися перемогою Порту, а у решті ігор була зафіксована нічия. Востаннє команди зустрічалися у межах групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2014/15. Тоді в обох матчах команди розійшлися миром.

Нагадаємо, жереб відправив донецький Шахтар до квартету H, куди, окрім драконів, також потрапили каталонська Барселона та бельгійський Антверпен.

Читайте також
Спершу гра проти Порту: розклад матчів Шахтаря у Лізі чемпіонів
ФК Шахтар

Ліга чемпіонів, Порту, Футбол, Шахтар
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Оголошено номінантів на премію The Best FIFA: список
FIFA Football Awards трофей
Росію відсторонили від європейського футболу до кінця війни – Чеферін
Александер Чеферін
Нічого не закінчилось: Ярмоленко прокоментував поразку збірній Італії на відборі Євро-2024
Андрій Ярмоленко
Україна з мінімальним розривом програла Італії у матчі відбору на Євро-2024
Шахтар – Порту: де дивитися матч Ліги чемпіонів та прогноз букмекерів
Італія — Україна: прогноз букмекерів на матч відбору на Євро-2024
тренування збірної України

Завантаження

Ігри
Відео
Нас розстріляли прямо в машині: недитячі історії дітей, що тікали від війни

Від рук російських терористів в України загинуло вже понад 500 дітей. Більше 1100 вважають зниклими безвісти і така ж кількість неповнолітніх дістали поранення внаслідок бойових дій. На очах наших дітей російські військові чинять найстрашніші звірства: ґвалтують, вбивають батьків, друзів. Спогади про пережиті жахи маленькі українці часто занотовують на папері, малюють війну на картинах, монтують власне кіно із відео, яке залишилось у дитячих телефонах.

Христина Величанська
Приліт у Харкові 18.09.2023 | Зеленські у США | Новини Факти ICTV за 19.09.2023
Шахтар – Порту: де дивитися матч Ліги чемпіонів та прогноз букмекерів
Обстріл Харкова 18.09.2023: окупанти вдарили по центру! Новини Факти ICTV за 18.09.2023
Шахтар – Порту: де дивитися матч Ліги чемпіонів та прогноз букмекерів
Вибори під час війни та тріумф на Іграх Нескорених | Новини Факти ICTV за 18.09.2023
Шахтар – Порту: де дивитися матч Ліги чемпіонів та прогноз букмекерів
У РФ дефіцит пального | Розпад Росії | Блекаут у жовтні | Новини Факти ICTV за 18.09.2023
Шахтар – Порту: де дивитися матч Ліги чемпіонів та прогноз букмекерів
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь