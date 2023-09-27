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Збірна України з пляжного футболу відмовилася від участі у чемпіонаті світу

збірна України з пляжного футболу
Фото: Getty Images

Збірна України з пляжного футболу не виступить на чемпіонаті світу в ОАЕ, який відбудеться 15-24 лютого.

Про це повідомили в Асоціації пляжного футболу України.

Синьо-жовті вибороли одну з чотирьох перепусток від Європи. Рішення про бойкот ухвалили через участь у турнірі команди Білорусі.

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— АПФУ та УАФ зверталася до FIFA та BSWW з проханням відсторонити команду Білорусі від виступів, через те що ця команда представляє країну-спільника терористичного режиму Росії та є співучасником збройної агресії проти України, – йдеться у заяві.

Там додали, що футбольні чиновники відмовилися це робити, як відмовилися від пропозиції, щоб білоруси зіграли без своїх національних символів.

В АПФУ зазначили, що, виконуючи наказ №4435 Міністерства молоді та спорту від 26 липня 2023 року, який забороняє брати участь у міжнародних змаганнях, де беруть участь спортсмени/команди, які представляють РФ та Білорусь, збірна України з пляжного футболу не зіграє на чемпіонаті світу 2024 в ОАЕ.

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будівля УАФ

Джерело: АПФУ

Збірна України, ФІФА, Футбол
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

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