Збірна України з пляжного футболу відмовилася від участі у чемпіонаті світу

Збірна України з пляжного футболу не виступить на чемпіонаті світу в ОАЕ, який відбудеться 15-24 лютого.

Про це повідомили в Асоціації пляжного футболу України.

Синьо-жовті вибороли одну з чотирьох перепусток від Європи. Рішення про бойкот ухвалили через участь у турнірі команди Білорусі.

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— АПФУ та УАФ зверталася до FIFA та BSWW з проханням відсторонити команду Білорусі від виступів, через те що ця команда представляє країну-спільника терористичного режиму Росії та є співучасником збройної агресії проти України, – йдеться у заяві.

Там додали, що футбольні чиновники відмовилися це робити, як відмовилися від пропозиції, щоб білоруси зіграли без своїх національних символів.

В АПФУ зазначили, що, виконуючи наказ №4435 Міністерства молоді та спорту від 26 липня 2023 року, який забороняє брати участь у міжнародних змаганнях, де беруть участь спортсмени/команди, які представляють РФ та Білорусь, збірна України з пляжного футболу не зіграє на чемпіонаті світу 2024 в ОАЕ.

Джерело: АПФУ

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