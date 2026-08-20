Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід колишній віцепрем’єр-міністерці України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ользі Стефанішиній. Їй визначено заставу в розмірі 6 млн грн.

Про це повідомила Апеляційна палата ВАКС.

ВАКС залишив без змін запобіжний захід для Стефанішиної

– 20 серпня 2026 року Апеляційна палата ВАКС залишила в силі ухвалу слідчого судді ВАКС від 06.08.2026 про застосування до колишньої віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України запобіжного заходу у виді 6 млн грн застави, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторони захисту.

Зараз дивляться

– Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає, – додали у ВАКС.

Заставу за Стефанішину вже внесено. На підозрювану покладено низку процесуальних обов’язків.

Вона має прибувати за викликом до детективів, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання та утримуватися від спілкування з визначеним колом осіб.

Нагадаємо, 6 серпня ВАКС обрав Стефанішиній запобіжний захід у вигляді застави на суму 6 млн грн. Також суд зобов’язав її прибувати за викликом детективів НАБУ, повідомляти про зміну місця проживання та не спілкуватися зі свідками у справі.

Прокуратура просила визначити заставу в розмірі 13,3 млн грн.

Стефанішина заявляла, що не має коштів для внесення визначеної ВАКС застави, проте шукатиме необхідну суму.

Ексвіцепрем’єрку підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. За версією слідства, вона не вказала в декларації дві квартири в Києві, витрати на їхній ремонт, оренду житла, користування автомобілем Mercedes-Benz, оплату авіаквитків і лікування матері.

13 серпня юридична фірма Ілляшев та Партнери внесла за Стефанішину визначену судом заставу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.