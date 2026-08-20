ВАКС не змінив запобіжний захід Стефанішиній: застава 6 млн грн
- Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід Ользі Стефанішиній у вигляді застави 6 млн грн.
- Визначену судом заставу за Стефанішину вже внесено.
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід колишній віцепрем’єр-міністерці України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ользі Стефанішиній. Їй визначено заставу в розмірі 6 млн грн.
Про це повідомила Апеляційна палата ВАКС.
ВАКС залишив без змін запобіжний захід для Стефанішиної
– 20 серпня 2026 року Апеляційна палата ВАКС залишила в силі ухвалу слідчого судді ВАКС від 06.08.2026 про застосування до колишньої віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України запобіжного заходу у виді 6 млн грн застави, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторони захисту.
– Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає, – додали у ВАКС.
Заставу за Стефанішину вже внесено. На підозрювану покладено низку процесуальних обов’язків.
Вона має прибувати за викликом до детективів, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання та утримуватися від спілкування з визначеним колом осіб.
Нагадаємо, 6 серпня ВАКС обрав Стефанішиній запобіжний захід у вигляді застави на суму 6 млн грн. Також суд зобов’язав її прибувати за викликом детективів НАБУ, повідомляти про зміну місця проживання та не спілкуватися зі свідками у справі.
Прокуратура просила визначити заставу в розмірі 13,3 млн грн.
Стефанішина заявляла, що не має коштів для внесення визначеної ВАКС застави, проте шукатиме необхідну суму.
Ексвіцепрем’єрку підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. За версією слідства, вона не вказала в декларації дві квартири в Києві, витрати на їхній ремонт, оренду житла, користування автомобілем Mercedes-Benz, оплату авіаквитків і лікування матері.
13 серпня юридична фірма Ілляшев та Партнери внесла за Стефанішину визначену судом заставу.