Старший син зіркового подружжя Девіда та Вікторії Бекхемів — 27-річний Бруклін Бекхем — продовжує дистанціюватися від своєї знаменитої родини.

Цього разу Бруклін Бекхем видалив татуювання, присвячене матері. Про це повідомляє Daily Mail.

Бруклін Бекхем позбувся тату, присвяченого Вікторії Бекхем

У соціальних мережах Бруклін продемонстрував нове фото без сорочки, на якому видно: татуювання, присвячене матері, майже повністю зникло.

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Замість напису Мамин синочок (Mum’s boy), який з’явився у нього на лівому грудному м’язі ще у 2018 році, тепер майорить оновлений квітковий малюнок.

За попередньою інформацією, це ескіз весільного букета його дружини Ніколи Пельц.

Процес перекриття сімейних написів Бруклін розпочав ще минулого року, проте зараз зміни стали максимально помітними. Крім татуювання на честь матері, зміни торкнулися й інших малюнків, присвячених батькові та братам:

Якір із написом Dad

Рік народження Девіда Бекхема (1975) практично повністю зник із його тіла.

Прізвисько Баст (скорочення від Бастер, як називав його батько в дитинстві) суттєво вицвіло — ймовірно, його виводять лазером.

Імена братів і сестри (Ромео, Круза та Харпер) на пальцях рук також були перекриті або замасковані іншими елементами.

Наразі непорушними залишаються лише татуювання балерини на литці, присвячене 15-річній сестрі Харпер, та парний напис братерство на нозі, зроблений разом із братами у 2023 році.

Нагадаємо, що остаточний розрив між Брукліном Бекхемом та його батьками стався у січні цього року, коли хлопець зробив різку публічну заяву.

Він звинуватив Девіда та Вікторію у надмірному контролі, який тривав протягом більшої частини його життя, а також у спробах вбити клин між ним та його дружиною Ніколою Пельтц.

З того часу Бруклін повністю припинив спілкування з родиною, ігнорує сімейні свята, дні народження батьків та не публікує традиційних привітань до Дня батька.

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