Калініна після перемоги над чемпіонкою Вімблдону обіграла австралійку Севілл у Пекіні
Друга ракетка України Ангеліна Калініна успішно подолала друге коло тенісного турніру WTA 1000 у Пекіні.
У двох сетах вона здолала австралійку Дарію Севілл з рахунком 6:2, 7:6 (7:5).
У першому сеті українка не віддала жодну зі своїх подач та оформила два брейки. На початку наступної партії Калініна зробила ще один брейк і повела у рахунку 2:0, але Севілл вдалося зрівняти, взявши подачу Ангеліни.
Наприкінці сету тенісистки ще раз обмінялися брейками, а результат матчу вирішився на тай-брейку.
У стартовому колі змагань Калініна обіграла чемпіонку Вімблдону Маркету Вондроушову. Українка взяла гору над чешкою у трьох сетах. Ця перемога стала третьою у кар’єрі над тенісистками із першої десятки рейтингу WTA.
За вихід до чвертьфіналу Калініна зіграє з переможницею матчу між Юлією Путінцевою (Казахстан) і Каролін Гарсією (Франція).
Із перемоги розпочала свої виступи у Пекіні й Леся Цуренко. За рахунку 6:0, 3:0 на користь українки її суперниця з Китаю Чжу Лінь знялася з турніру. Раніше перше коло подолала і Марта Костюк, а от Катерина Байндль зачохлила ракетку на турнірі, поступившись французці Каролін Гарсії.
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