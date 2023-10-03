Китай цензурував фото обіймів спортсменок на Азійських іграх – все через номери на шортах
У Китаї піддали цензурі знімок двох китайських спортсменок, які обнімаються після забігу. Причиною стало те, що номери на шортах спортсменок ненавмисно відсилали до масових убивств на площі Тяньаньмень у 1989 році.
Після фінального забігу на 100 метрів із бар’єрами серед жінок на Азійських іграх у Ханчжоу Лінь Ювей і У Яньні обнялися. Лінь виграла золото з результатом 12,74 секунди.
На знімку, який зацензурували у Китаї, видно, що Лінь бігла на шостій доріжці і, відповідно, мала такий номер, а У – на четвертій.
6/4 — поширене відсилання до масових убивств на площі Тяньаньмень зранку 4 червня 1989 року. Згадки про вбивства та протести, що їм передували, суворо контролюються в Китаї та видаляються з мережі інтернет.
10月1日，杭州亚运会田径女子100米栏决赛，中国选手林雨薇与吴艳妮互相拥抱鼓励。
但是因为照片中两人的号码组成了“六四”，导致图片在墙内被夹。
目前仅有零星几家媒体的照片还没有被封禁。 pic.twitter.com/Q40hbGzqby
— 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) October 2, 2023
Пости на китайському сервісі мікроблогів Weibo, в яких згадуються дві спортсменки, що обнімаються, відображалися сірими квадратами замість фото.
Газета The Guardian зазначає, що цензура не була тотальною. У деяких китайських новинних статтях були опубліковані знімки обіймів спортсменок із зазначенням номерів їхніх доріжок.
У 2017 році керівництво Weibo найняло 1 тис. “наглядачів”, які фіксують “порнографічний, незаконний і шкідливий” контент.
Що сталося на площі Тяньаньмень?
4 червня 1989 року на площі Тяньаньмень у Пекіні армія КНР із застосуванням сили розігнала масову демонстрацію. На площу вивели танки, які відкрили вогонь, а бронетранспортери буквально чавили протестувальників.
Кількість жертв оцінюється у понад 10 тис. осіб. Кривавому силовому розгону демонстрантів передували політичні протести упродовж семи тижнів із середини квітня 1989 року.
Різанина на площі Тяньаньмень досі є чутливою темою в цій країні. Китайська влада забороняє будь-які спроби вшанування жертв тих подій, а згадки про них жорстоко цензуруються. Особливо це стосується критики тодішніх дій офіційного Пекіна.
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