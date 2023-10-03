Китай цензурував фото обіймів спортсменок на Азійських іграх – все через номери на шортах

У Китаї піддали цензурі знімок двох китайських спортсменок, які обнімаються після забігу. Причиною стало те, що номери на шортах спортсменок ненавмисно відсилали до масових убивств на площі Тяньаньмень у 1989 році.

Після фінального забігу на 100 метрів із бар’єрами серед жінок на Азійських іграх у Ханчжоу Лінь Ювей і У Яньні обнялися. Лінь виграла золото з результатом 12,74 секунди.

На знімку, який зацензурували у Китаї, видно, що Лінь бігла на шостій доріжці і, відповідно, мала такий номер, а У – на четвертій.

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6/4 — поширене відсилання до масових убивств на площі Тяньаньмень зранку 4 червня 1989 року. Згадки про вбивства та протести, що їм передували, суворо контролюються в Китаї та видаляються з мережі інтернет.

Пости на китайському сервісі мікроблогів Weibo, в яких згадуються дві спортсменки, що обнімаються, відображалися сірими квадратами замість фото.

Газета The Guardian зазначає, що цензура не була тотальною. У деяких китайських новинних статтях були опубліковані знімки обіймів спортсменок із зазначенням номерів їхніх доріжок.

У 2017 році керівництво Weibo найняло 1 тис. “наглядачів”, які фіксують “порнографічний, незаконний і шкідливий” контент.

Що сталося на площі Тяньаньмень?

4 червня 1989 року на площі Тяньаньмень у Пекіні армія КНР із застосуванням сили розігнала масову демонстрацію. На площу вивели танки, які відкрили вогонь, а бронетранспортери буквально чавили протестувальників.

Кількість жертв оцінюється у понад 10 тис. осіб. Кривавому силовому розгону демонстрантів передували політичні протести упродовж семи тижнів із середини квітня 1989 року.

Різанина на площі Тяньаньмень досі є чутливою темою в цій країні. Китайська влада забороняє будь-які спроби вшанування жертв тих подій, а згадки про них жорстоко цензуруються. Особливо це стосується критики тодішніх дій офіційного Пекіна.

Джерело : The Guardian

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