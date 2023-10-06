Гімнаст Ковтун виграв дебютне срібло для України у багатоборстві на ЧС

Ілля Ковтун виборов першу медаль на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики у бельгійському Антверпені. Він здобув срібло в особистому багатоборстві.

20-річний гімнаст був єдиним українцем, який стартував у кваліфікації багатоборства. Але за її підсумками до фіналу він потрапив з підсумкового 19-го місця.

За свої виступи у шести дисциплінах Ковтун набрав 84.998 бала.

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Золото в особистому багатоборстві дісталося японцю Дайкі Гашимото (86.132), а бронза американцю Фредеріку Річарду (84.332).

Срібло Ковтуна є найкращим результатом в історії України на чемпіонатах світу зі спортивної гімнастики у багатоборстві.

Загалом ця медаль стала третьою для українських спортсменів у багатоборстві на ЧС. Першим, кому це вдалося, став Олег Верняєв, який виграв бронзову медаль чемпіонату світу 2019 року.

Нагадаємо, чоловіча збірна України зі спортивної гімнастики виборола командну ліцензію на літні Олімпійські ігри-2024 у Парижі. Вона дасть змогу заявити на Олімпіаду п’ятьох гімнастів.

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