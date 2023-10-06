Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Хтось із місцевих міг бути навідником удару: Клименко розповів подробиці прильоту по селу Гроза
Моторошна аварія автобуса у Венеції: серед загиблих – четверо українців
Пояснюємо
З 1 жовтня штрафи до 150%: що буде за роботу без РРО та хто може не встановлювати касові апарати
У жорстокому бою загинули багато окупантів – ГУР про висадку десанту в Криму
Як призначатимуть субсидію на опалювальний сезон 2023-2024: все, що потрібно знати
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Гімнаст Ковтун виграв дебютне срібло для України у багатоборстві на ЧС

Ілля Ковтун
Фото: Getty Images

Ілля Ковтун виборов першу медаль на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики у бельгійському Антверпені. Він здобув срібло в особистому багатоборстві.

20-річний гімнаст був єдиним українцем, який стартував у кваліфікації багатоборства. Але за її підсумками до фіналу він потрапив з підсумкового 19-го місця.

За свої виступи у шести дисциплінах Ковтун набрав 84.998 бала.

Зараз дивляться

Золото в особистому багатоборстві дісталося японцю Дайкі Гашимото (86.132), а бронза американцю Фредеріку Річарду (84.332).

Срібло Ковтуна є найкращим результатом в історії України на чемпіонатах світу зі спортивної гімнастики у багатоборстві.

Загалом ця медаль стала третьою для українських спортсменів у багатоборстві на ЧС. Першим, кому це вдалося, став Олег Верняєв, який виграв бронзову медаль чемпіонату світу 2019 року.

Нагадаємо, чоловіча збірна України зі спортивної гімнастики виборола командну ліцензію на літні Олімпійські ігри-2024 у Парижі. Вона дасть змогу заявити на Олімпіаду п’ятьох гімнастів.

Читайте також
Українка Лащевська виборола першу жіночу ліцензію у спортивній гімнастиці на Олімпіаду
Анна Лащевська

Гімнастика, Чемпіонат світу
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
ЧС-2030 з футболу відбудеться у шести країнах і на трьох континентах
ЧС з футболу
Українка Лащевська виборола першу жіночу ліцензію у спортивній гімнастиці на Олімпіаду
Анна Лащевська
Україна виборола останню вакантну командну ліцензію у спортивній гімнастиці на Олімпіаду
Ілля Ковтун
Беленюк виборов бронзу ЧС-2023 з боротьби та ліцензію на Олімпіаду
Жан Беленюк
Срібний призер Олімпіади Насібов залишився без медалі ЧС з боротьби
Парвіз Насібов

Завантаження

Ігри
Відео
Суперечки в Конгресі США: що буде з підтримкою України

Більшість членів Конгресу США виступає за продовження підтримки України, тож наступний пакет допомоги буде ухвалено попри зміну спікера в Палаті представників. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі й закликав конгресменів не зволікати з рішенням.

Оксана Лотоцька
Обстріл Харкова ракетами Іскандер: загинула 10-річна дитина та щонайменше 25 поранених
удар по Харкову
Наживо з Вашингтона | Новий закон ВР, який варто знати | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Гімнаст Ковтун виграв дебютне срібло для України у багатоборстві на ЧС
Плащ-невидимка для ЗСУ | Шахраї продавали волонтерам уявні авто | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Гімнаст Ковтун виграв дебютне срібло для України у багатоборстві на ЧС
ДТП у Венеції: є загиблі | ЄС готує переговори про вступ… | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Гімнаст Ковтун виграв дебютне срібло для України у багатоборстві на ЧС
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь