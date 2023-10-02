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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Україна виборола останню вакантну командну ліцензію у спортивній гімнастиці на Олімпіаду

Ілля Ковтун
Фото: Getty Images

Чоловіча збірна України зі спортивної гімнастики виборола командну ліцензію на літні Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

Щоби здобути путівку на Ігри-2024, необхідно було на ЧС у бельгійському Антверпені фінішувати у першій дев’ятці, серед команд, які ще не гарантували собі участь. Раніше ліцензії завоювали команди Великої Британії, Японії та Китаю.

Отож, українцям необхідно було потрапити до дванадцятки найкращих. Наші гімнасти набрали 245,461 бала та посіли 12-те місце, забравши останню путівку у Париж-2024. Командна ліцензія дасть змогу заявити на Олімпіаду п’ятьох гімнастів.

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Якби Україна не змогла вибороти путівку у команді, то на Олімпіаду можна було б взяти лише три особисті квоти – і не всі вони дають право змагатися на усіх снарядах.

Чоловіча збірна зі спортивної гімнастики не потрапляла на Олімпіаду командою лише один раз – на Ігри-2008 у Пекіні.

У командному змаганні на Іграх-2024 у Парижі виступлять: Китай, Японія, Велика Британія, США, Канада, Німеччина, Італія, Швейцарія, Іспанія, Туреччина, Нідерланди та Україна.

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Гімнастика, Олімпіада, Олімпійські ігри
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