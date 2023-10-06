Оновлений рейтинг The Ring: Усик залишається чемпіоном у своїй вазі

Журнал The Ring опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів у надважкій вазі. Чемпіоном є володар поясів за версією WBA, WBO, IBO і IBF Олександр Усик.

На першій сходинці опинився майбутній суперник українця, британець Тайсон Ф’юрі, який володіє поясом WBC.

У трійці найкращих також американець Деонтей Вайлдер і британець Ентоні Джошуа.

Зараз дивляться

На четверту позицію у рейтингу піднявся тимчасовий володар пояса WBO Чжан Чжілей, який нещодавно здобув дострокову перемогу над Джо Джойсом.

Щодо рейтингу pound for pound (незалежно від вагової категорії), то останні зміни у ньому відбулися 23 вересня. Його очолює американець Теренс Кроуфорд, на другому місці – японець Наоя Іноуе, а замикає трійку Олександр Усик.

На десятій сходинці рейтингу pound for pound ще один українець – Василь Ломаченко.

Джерело: The Ring

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.