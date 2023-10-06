Оновлений рейтинг The Ring: Усик залишається чемпіоном у своїй вазі
Журнал The Ring опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів у надважкій вазі. Чемпіоном є володар поясів за версією WBA, WBO, IBO і IBF Олександр Усик.
На першій сходинці опинився майбутній суперник українця, британець Тайсон Ф’юрі, який володіє поясом WBC.
У трійці найкращих також американець Деонтей Вайлдер і британець Ентоні Джошуа.
На четверту позицію у рейтингу піднявся тимчасовий володар пояса WBO Чжан Чжілей, який нещодавно здобув дострокову перемогу над Джо Джойсом.
Щодо рейтингу pound for pound (незалежно від вагової категорії), то останні зміни у ньому відбулися 23 вересня. Його очолює американець Теренс Кроуфорд, на другому місці – японець Наоя Іноуе, а замикає трійку Олександр Усик.
На десятій сходинці рейтингу pound for pound ще один українець – Василь Ломаченко.
Джерело: The Ring
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