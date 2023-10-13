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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Майк Тайсон заявив, що результати деяких його боїв були сфальсифіковані

Майк Тайсон

Легенда боксу Майк Тайсон розповів, що результати деяких боїв були сфальсифіковані на його користь. Таке сенсаційне зізнання він зробив у подкасті Boxing Arabia.

Тайсон вважає, що деякі судді протягом його кар’єри нібито прагнули забезпечити йому перемогу.

Також 57-річний ексбоксер вважає, що його власний промоутер підставив його, коли він зазнав несподіваної поразки в бою за чемпіонський пояс із Бастером Дугласом у 1990 році.

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— Дон Кінг вчинив зі мною цю фігню. Дон Кінг підставив мене. Я ніколи не говорив цього раніше, але це має сенс. Я міг виграти його (бій з Дугласом, – Ред.) з коефіцієнтом 42 до 1… Я не збираюся згадувати жодних промоутерів. Але у мене були бої, де суперник не знав, що боксує зі мною та рефері, – сказав Тайсон.

У восьмому раунді Тайсон відправив свого опонента у нокдаун, але рефері нібито повільно відраховував час і той встиг відновитися.

У десятому раунді Тайсон після удару піднявся на ноги до рахунку дев’ять, але рефері відмовився продовжувати бій. Кінг і Тайсон після бою стверджували, що Дугласа врятував “тривалий відлік”.

— Люди робили ставки, промоутери оцінювали ситуацію, а потім зв’язувалися з рефері. Хлопці навіть не знали про це. Я згодом дізнався, що відбувається. Потім вони зробили це зі мною у бою з Дугласом, — сказав Тайсон.

Бій Тайсон – Дуглас відбувся 11 лютого 1990 року. Тоді суперник нокаутував Майка у десятому раунді. Ця поразка стала першою для Тайсона на професійному рингу.

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Фото: Майк Тайсон

Джерело: Express

Бокс, Майк Тайсон
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