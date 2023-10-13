Майк Тайсон заявив, що результати деяких його боїв були сфальсифіковані

Легенда боксу Майк Тайсон розповів, що результати деяких боїв були сфальсифіковані на його користь. Таке сенсаційне зізнання він зробив у подкасті Boxing Arabia.

Тайсон вважає, що деякі судді протягом його кар’єри нібито прагнули забезпечити йому перемогу.

Також 57-річний ексбоксер вважає, що його власний промоутер підставив його, коли він зазнав несподіваної поразки в бою за чемпіонський пояс із Бастером Дугласом у 1990 році.

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— Дон Кінг вчинив зі мною цю фігню. Дон Кінг підставив мене. Я ніколи не говорив цього раніше, але це має сенс. Я міг виграти його (бій з Дугласом, – Ред.) з коефіцієнтом 42 до 1… Я не збираюся згадувати жодних промоутерів. Але у мене були бої, де суперник не знав, що боксує зі мною та рефері, – сказав Тайсон.

У восьмому раунді Тайсон відправив свого опонента у нокдаун, але рефері нібито повільно відраховував час і той встиг відновитися.

У десятому раунді Тайсон після удару піднявся на ноги до рахунку дев’ять, але рефері відмовився продовжувати бій. Кінг і Тайсон після бою стверджували, що Дугласа врятував “тривалий відлік”.

— Люди робили ставки, промоутери оцінювали ситуацію, а потім зв’язувалися з рефері. Хлопці навіть не знали про це. Я згодом дізнався, що відбувається. Потім вони зробили це зі мною у бою з Дугласом, — сказав Тайсон.

Бій Тайсон – Дуглас відбувся 11 лютого 1990 року. Тоді суперник нокаутував Майка у десятому раунді. Ця поразка стала першою для Тайсона на професійному рингу.

Фото: Майк Тайсон

Джерело: Express

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