Втеча футболіста Шахтаря до РФ: зрадник планує подаватися на російське громадянство

Футболіст молодіжної команди Шахтаря Олександр Роспутько, який спершу “загадково зник” після матчу у Лізі УЄФА проти бельгійського Антверпена, утік до Росії.

За інформацією ЗМІ, його втеча була ретельно спланованою. Спершу він відлетів із Бельгії до турецького Стамбула, а звідти – до Росії.

Його батько в коментарі російським пропагандистам сказав, що не може повідомити його причину втечі з Шахтаря, але сказав, що у Росії його синові нібито буде “безпечніше”. Також, за його словами, його син хоче отримати російське громадянство.

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— Я можу сказати, що в Росії йому точно буде безпечніше. Інформація про прохання політичного притулку – неправда. Мій син його не просив. Він просто подасть документи на російський паспорт, як зробив би це на своїй батьківщині в Донецьку, – сказав він.

Крім того, за словами Роспутька-старшого, його сина зараз не варто чекати ні в якій команді, бо він “втомився від усього”.

За інформацією журналіста Володимира Звєрова, після того, як Шахтар прибув в Україну, Роспутько вийшов на контакт з представниками гірників і поговорив із ними.

— Вони йому чітко дали зрозуміти, мовляв, що ти робиш? Він транзитом через Стамбул, наскільки я розумію, полетів на Росію, і тільки після розмови з Шахтарем до нього почало доходити, що він накоїв. Адже Шахтар у разі його неповернення буде вимагати чималу компенсацію, – сказав журналіст.

Олександр Роспутько народився у місті Горлівка на Донеччині. Він є вихованцем академії Шахтаря та мав контракт із гірниками до літа 2024 року. Перед втечею він погодив із клубом умови нового контракту терміном на п’ять років.

У поточному сезоні за Шахтар U-19 він зіграв дев’ять матчів: вісім у юнацькому чемпіонаті України та один – проти Антверпена у Лізі УЄФА. Саме після гри у Бельгії він й утік до Росії.

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