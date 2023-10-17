Берінчик нарешті отримає бій за титул чемпіона світу: його промоутер назвав умову

Український боксер та чемпіон WBO International в легкому дивізіоні Денис Берінчик претендуватиме на титул чемпіона світу з боксу. Втім, спершу треба дочекатися результату наступного поєдинку Девіна Гейні проти Реджиса Прогрейса.

Про це повідомив промоутер боксера Олександр Красюк у коментарі ProBox TV.

Красюк відвідав конгрес WBO у Пунта-Кані (Домініканська Республіка). За його словами, він попросив президента WBO Пако Валькарселя номінувати Берінчика на обов’язкового претендента на чемпіонський пояс. Адже українець захищав міжнародний титул WBO вже дев’ять разів поспіль.

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— Девін Хейні піднявся, але не звільнив свої титули. Після бою з Прогрейсом у грудні йому, ймовірно, дадуть певний час, щоб визначити, що він робитиме далі. Президент WBO рекомендує нам почекати кілька місяців, поки цей бій відбудеться, а потім, з Божою поміччю, ми номінуємо Берінчика на титул чемпіона світу, – сказав Красюк.

Бій Реджис Прогрейс – Девін Хейні в першій напівсередній вазі відбудеться 9 грудня. Останній поєдинок Берінчик провів в андеркарді вечору боксу у Вроцлаві, де головною подією був поєдинок Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа. Тоді Берінчик здобув перемогу над Ентоні Їгітом одноголосним рішенням суддів.

Срібний призер Олімпійських ігор Денис Берінчик посідає третю сходинку за версією WBO. У рейтингу його випереджають Шакур Стівенсон та Василь Ломаченко. У листопаді Стівенсон проведе бій із домініканцем Едвіном Де Лос Сантосом за вакантний титул WBC.

Джерело: ProBox TV

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