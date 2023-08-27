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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Берінчик переміг шведа Їгіта та захистив пояс WBO International

Берінчик

Український боксер Денис Берінчик переміг шведа Ентоні Їгіта в андекарті боксерського вечора, де головною подією є поєдинок Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Бій відбувся у Вроцлаві на Тарчинські Арена.

Берінчик переміг одностайним рішенням суддів після 12 боксерських раундів – 117:111, 115:114, 116:112.

На бій Берінчик вийшов вже традиційно у костюмованому образі. Цього разу він обрав обладунки вікінга, а в руках тримав сокиру з написом Слава Україні.

Раніше боксери вже зустрічалися між собою на Олімпійських іграх-2012 року у Лондоні. Тоді Їгіт поступився українцю на стадії 1/8 фіналу. Тож де-факто це був реванш 11-річної давнини.

У стартових раундах бій був рівним, але з невеликою перевагою українця. Ближче до середини Денис став активніше діяти на ринзі, а у шведа виднілося розсічення після влучного удару Берінчика.

Наприкінці бою українець додав у швидкості та точності завдання ударів. Особливо ефектним видався останній раунд, в якому боксери порадували глядачів феєрією ударів.

Для Берінчика це був восьмий захист поясу WBO International, який він виграв у 2018 році.

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Бокс, Денис Берінчик
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