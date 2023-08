Берінчик переміг шведа Їгіта та захистив пояс WBO International

Український боксер Денис Берінчик переміг шведа Ентоні Їгіта в андекарті боксерського вечора, де головною подією є поєдинок Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Бій відбувся у Вроцлаві на Тарчинські Арена.

Берінчик переміг одностайним рішенням суддів після 12 боксерських раундів – 117:111, 115:114, 116:112.

На бій Берінчик вийшов вже традиційно у костюмованому образі. Цього разу він обрав обладунки вікінга, а в руках тримав сокиру з написом Слава Україні.

The pageantry in boxing is undefeated!

Watch #UsykDubois on TNT Sports Box Office https://t.co/V370fL8BxO pic.twitter.com/M3wIlnjArg

— Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) August 26, 2023