Шахтар дав бій Барселоні в ЛЧ, але поступився в один м’яч

Донецький Шахтар поступився каталонській Барселоні у межах матчу третього туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2023/24. Гра відбулася у Барселоні на Естадіо Олімпіко та завершилася з рахунком 2:1 на користь господарів.

Підопічні Хаві Ернандеса, хоч і не оптимальним складом через травми, але захопили ініціативу практично з перших хвилин зустрічі. Пристрілювалися по воротах гірників Фермін Лопес та Жоау Феліш.

На 28-й хвилині Феррану Торресу вдалося розпечатати сітку воріт Дмитра Різника. Хоча після цього всі чекали на рішення VAR щодо можливого офсайду, але гол у підсумку було зараховано.

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Через вісім хвилин перевагу каталонців подвоїв дальнім ударом Фермін Лопес.

У другому таймі Ферран Торрес забив третій гол у ворота гірників, але його скасували відразу ж через положення поза грою.

Натомість на 62-й хвилині Шахтарю вдалося скоротити рахунок у грі. Георгій Судаков після виходу віч-на-віч з голкіпером точно пробив у сітку воріт блаугранас, перегравши Марка-Андре Тер Штегена.

Барселона – Шахтар – 2:1

Барселона: Тер Штеген, Канселу, Араухо, Мартінес (Крістенсен, 82), Алонсо (Бальде, 70), Лопес (Касадо, 82), Ромеу, Гюндоган, Ямал, Торрес, Феліш (Гую, 75).

Тер Штеген, Канселу, Араухо, Мартінес (Крістенсен, 82), Алонсо (Бальде, 70), Лопес (Касадо, 82), Ромеу, Гюндоган, Ямал, Торрес, Феліш (Гую, 75). Шахтар: Різник, Азаров, Матвієнко, Бондар, Конопля, Степаненко (Егіналду, 90+2), Бондаренко, Судаков, Криськів (Невертон, 63), Зубков, Сікан (Келсі, 70).

Різник, Азаров, Матвієнко, Бондар, Конопля, Степаненко (Егіналду, 90+2), Бондаренко, Судаков, Криськів (Невертон, 63), Зубков, Сікан (Келсі, 70). Голи: Ф. Торрес, 28 Лопес, 28 – Судаков, 62

Після трьох матчів Барселона має у своєму активі 9 очок та одноосібно очолює турнірну таблицю квартету Н, у Шахтаря третє місце та три очки.

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