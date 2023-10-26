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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Шахтар дав бій Барселоні в ЛЧ, але поступився в один м’яч

барселона шахтар
Фото: Getty Images

Донецький Шахтар поступився каталонській Барселоні у межах матчу третього туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2023/24. Гра відбулася у Барселоні на Естадіо Олімпіко та завершилася з рахунком 2:1 на користь господарів.

Підопічні Хаві Ернандеса, хоч і не оптимальним складом через травми, але захопили ініціативу практично з перших хвилин зустрічі. Пристрілювалися по воротах гірників Фермін Лопес та Жоау Феліш.

На 28-й хвилині Феррану Торресу вдалося розпечатати сітку воріт Дмитра Різника. Хоча після цього всі чекали на рішення VAR щодо можливого офсайду, але гол у підсумку було зараховано.

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Через вісім хвилин перевагу каталонців подвоїв дальнім ударом Фермін Лопес.

У другому таймі Ферран Торрес забив третій гол у ворота гірників, але його скасували відразу ж через положення поза грою.

Натомість на 62-й хвилині Шахтарю вдалося скоротити рахунок у грі. Георгій Судаков після виходу віч-на-віч з голкіпером точно пробив у сітку воріт блаугранас, перегравши Марка-Андре Тер Штегена.

Барселона – Шахтар – 2:1

  • Барселона: Тер Штеген, Канселу, Араухо, Мартінес (Крістенсен, 82), Алонсо (Бальде, 70), Лопес (Касадо, 82), Ромеу, Гюндоган, Ямал, Торрес, Феліш (Гую, 75).
  • Шахтар: Різник, Азаров, Матвієнко, Бондар, Конопля, Степаненко (Егіналду, 90+2), Бондаренко, Судаков, Криськів (Невертон, 63), Зубков, Сікан (Келсі, 70).
  • Голи: Ф. Торрес, 28 Лопес, 28 – Судаков, 62

Після трьох матчів Барселона має у своєму активі 9 очок та одноосібно очолює турнірну таблицю квартету Н, у Шахтаря третє місце та три очки.

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Барселона, Ліга чемпіонів, Футбол, Шахтар
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