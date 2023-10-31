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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Ексдругу ракетку світу оштрафували на майже €500 тис. за домашнє насильство

Александр Зверєв
Фото: Getty Images

Колишню другу ракетку світу Александра Зверєва оштрафували на €450 тис. у справі про домашнє насильство.

Відповідну постанову ухвалив окружний суд Берліна, дослухавшись до вимоги прокуратури столиці ФРН.

Тенісисту призначили штраф у розмірі 90 щоденних виплат по €5 тис. кожна. Речниця суду повідомила, що Зверєв відкидає звинувачення та подав протест проти постанови про штраф.

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— Обвинувачений звинувачується в тому, що під час сварки в Берліні в травні 2020 року він застосував фізичне насильство і завдав шкоди здоров’ю жінки, – йдеться у постанові суду.

Німецького тенісиста звинувачують у нібито завданні тілесних ушкоджень колишній дівчині Бренді Патеа, з якою у нього є спільна донька. Справу порушили у липні 2023 року.

У 2020 році Зверєва також звинувачувала у домашньому насильстві його інша колишня дівчина Ольга Шарипова, яка стверджувала, що він нібито намагався задушити її подушкою, бив головою об стіну та скручував руки. Те розслідування завершили за рік “через відсутність надійних доказів і свідчень очевидців”.

26-річний Александр Зверєв нині посідає дев’яте місце у рейтингу ATP. Його найвищим досягненням є друга позиція. У 2020 році він переміг у фіналі US Open, також він є олімпійським чемпіоном Токіо та дворазовим переможцем Підсумкового турніру ATP.

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Джерело: Bild
Александр Зверєв, Домашнє насильство, Німеччина, Теніс
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