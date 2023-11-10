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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна скоротила відставання від Сербії

Шахтар - Барселона
Фото: Getty Images

Цього тижня відбулися матчі у межах четвертого туру єврокубків, у яких брали участь донецький Шахтар та луганська Зоря.

Єврокубковий тиждень почався для України з сенсаційної перемоги гірників над каталонською Барселоною у межах Ліги чемпіонів з рахунком 1:0. Натомість Зоря зазнала першої поразки у поточному розіграші Ліги конференцій, поступившись ізраїльському Маккабі Тель-Авів – 1:3.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 10 листопада

Завдяки перемозі Шахтаря Україна додала до таблиці коефіцієнтів 0,4 очка, що дозволяє зберігати нині 17-ту позицію із показником 27.000. У сезонному рейтингу українські клуби на п’ятьох заробили станом на зараз 3.100 бала.

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Перемога Шахтаря також дозволила скоротити відставання від Сербії до 0.775 бала, оскільки усі три сербські клуби – Црвена Звєзда, Чукарічкі та Бачка-Топола – зазнали поразок у четвертому турі. А ось Норвегія завдяки перемогам Буде-Глімта та Мольде закріпилася на 15-й сходинці, випереджаючи Україну на 1.875 бала.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після 4 туру та бали суперників

Натомість Ізраїлю, який йде на 18-му місці, вдалося скоротити відставання від України до 0.125 бала.

Зазначимо, що з 16-го місця у таблиці коефіцієнтів представництво клубів у єврокубках зменшується до чотирьох. За оновленого формату Ліги чемпіонів із сезону-2024/25 17-те місце дозволить взяти участь лише одному клубу у кваліфікації найпрестижнішого клубного футбольного турніру Європи.

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УЄФА, ФК Зоря, Футбол, Шахтар
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