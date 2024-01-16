Усик – Ф’юрі: повний андеркард вечора боксу

Визначився андеркард вечору боксу, у якому головною подією стане бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф’юрі.

Історичний поєдинок Усик – Ф’юрі відбудеться 17 лютого у саудівській столиці Ріяді.

Це вперше в епоху чотирьох поясів буде визначено абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкому дивізіоні.

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Другим головним поєдинком вечора боксу стане реванш колишніх чемпіонів світу у першій важкій вазі – австралійця Джея Опетая та латвійця Майріса Брієдіса. На кону бою стоятиме вакантний титул, яким вже володіли обидва боксери.

Раніше повідомлялося, що Опетая вирушить до тренувального табору Ф’юрі, де проведе з ним спаринг.

Загалом в андеркарді заплановано сім боїв, з яких два будуть титульними. Також британець Джо Кордіна захищатиме титул IBF у другій напівлегкій вазі в поєдинку проти Ентоні Какаче.

Андеркард бою Усик — Ф’юрі

Джей Опетая (Австралія) — Майріс Брієдіс (Латвія), за титул IBF у важкій вазі;

Джо Кордіна (Велика Британія) — Ентоні Какаче (Ірландія), за титул IBF у другій напівлегкій вазі;

Сєргєй Ковальов — Робін Сафар (Швеція);

Айзек Лоу (Велика Британія) — ​Хасібулла Ахмаді (Афганістан);

Мозес Ітаума (Велика Британія) — суперника ще не визначено;

Баходір Жалолов (14-0) — суперника ще не визначено;

Девід Н’їка (Нова Зеландія) — суперника ще не визначено.

Full Tyson Fury-Oleksandr Usyk undercard, Feb 17 in Riyadh. pic.twitter.com/yW862CjPAi — EverythingBoxing (@EverythingBoxi2) January 15, 2024

Бій Усик – Ф’юрі за звання абсолютного чемпіона в гевівейті відбудеться 17 лютого в Ріяді, Саудівська Аравія.

Спочатку поєдинок планували на 23 грудня, але згодом стало зрозуміло, що Тайсон не встигне підготуватися до цього часу після поєдинку з Френсісом Нганну наприкінці жовтня.

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