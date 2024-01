Не стримала емоцій після перемоги: Костюк вийшла до третього кола Australian Open

Українка Марта Костюк здобула вольову перемогу у другому колі тенісного турніру серії Grand Slam – Australian Open-2024.

У трьох сетах вона обіграла 25-ту сіяну Елізе Мертенс із Бельгії з рахунком 5:7, 6:1, 7:6 (10:6).

Тенісистки провели на корті 2 години і 55 хвилин, за які Марта тричі подала навиліт, припустилася 11 подвійних помилок та реалізувала чотири з восьми брейкпойнтів.

Після важкої перемоги над бельгійкою та напруженого тайбрейку Костюк підстрибнула від радості та не стримувала своїх емоцій.

Awwwww, look at what it means to @marta_kostyuk!

She reached the third round in 2022 and 2023 – and she’s done it again in 2024, rallying from a set down to defeat Elise Mertens 5-7 6-1 7-6[6]#AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/WzrKTbciat

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2024