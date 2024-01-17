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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Не стримала емоцій після перемоги: Костюк вийшла до третього кола Australian Open

Марта Костюк
Фото: Getty Images

Українка Марта Костюк здобула вольову перемогу у другому колі тенісного турніру серії Grand Slam – Australian Open-2024.

У трьох сетах вона обіграла 25-ту сіяну Елізе Мертенс із Бельгії з рахунком 5:7, 6:1, 7:6 (10:6).

Тенісистки провели на корті 2 години і 55 хвилин, за які Марта тричі подала навиліт, припустилася 11 подвійних помилок та реалізувала чотири з восьми брейкпойнтів.

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Після важкої перемоги над бельгійкою та напруженого тайбрейку Костюк підстрибнула від радості та не стримувала своїх емоцій.

У третьому колі австралійського мейджора Костюк зіграє вчетверте у кар’єрі та втретє поспіль.

Наступною суперницею українки стане переможниця матчу між грецькою тенісисткою Марією Саккарі та “нейтральною” росіянкою Еліною Аванесян.

Раніше бар’єр третього кола на кортах Мельбурна подолала Леся Цуренко, яка у двох сетах обіграла представницю Іспанії Ребеку Масарову з рахунком 6:3, 6:4.

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Australian Open, Марта Костюк, Теніс
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