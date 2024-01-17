Не стримала емоцій після перемоги: Костюк вийшла до третього кола Australian Open

Українка Марта Костюк здобула вольову перемогу у другому колі тенісного турніру серії Grand Slam – Australian Open-2024.

У трьох сетах вона обіграла 25-ту сіяну Елізе Мертенс із Бельгії з рахунком 5:7, 6:1, 7:6 (10:6).

Тенісистки провели на корті 2 години і 55 хвилин, за які Марта тричі подала навиліт, припустилася 11 подвійних помилок та реалізувала чотири з восьми брейкпойнтів.

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Після важкої перемоги над бельгійкою та напруженого тайбрейку Костюк підстрибнула від радості та не стримувала своїх емоцій.

Awwwww, look at what it means to @marta_kostyuk! She reached the third round in 2022 and 2023 – and she’s done it again in 2024, rallying from a set down to defeat Elise Mertens 5-7 6-1 7-6[6]#AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/WzrKTbciat — #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2024

У третьому колі австралійського мейджора Костюк зіграє вчетверте у кар’єрі та втретє поспіль.

Наступною суперницею українки стане переможниця матчу між грецькою тенісисткою Марією Саккарі та “нейтральною” росіянкою Еліною Аванесян.

Раніше бар’єр третього кола на кортах Мельбурна подолала Леся Цуренко, яка у двох сетах обіграла представницю Іспанії Ребеку Масарову з рахунком 6:3, 6:4.

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