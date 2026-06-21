Президент України Володимир Зеленський заявив, що бачить у частині політичних процесів у Польщі, зокрема в діях президента Кароля Навроцького, елементи внутрішньополітичної боротьби. На його думку, така риторика може бути спрямована на формування негативних настроїв щодо українців.

Зеленський про дії Навроцького

Глава держави наголосив, що спроби здобувати політичні дивіденди на ненависті до сусіднього народу є хибними та небезпечними. За його словами, це може призвести до радикалізації суспільства й подальшої ескалації.

Президент також провів паралель між діями Навроцького та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

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– Я вважаю, що після того, як він ухвалив це рішення, він продовжує політичну боротьбу всередині своєї держави за рахунок підняття ненависті до українців. Те, що робив Орбан, і вважаю, що закінчиться погано, — зазначив він.

Водночас Зеленський підкреслив, що сьогодні саме українці захищають не лише власну державу, а й безпеку Польщі та всієї Європи, сплачуючи за це життями.

Голова нашої держави також заявив про системний характер цієї проблеми, згадавши свій перший офіційний візит до Польщі. За його словами, тоді під час рукостискання польський колега подарував йому книгу про Волинську трагедію.

Водночас, попри публічні заяви про підтримку України, президент Польщі жодного разу не відвідав Київ.

Український лідер пояснив таку позицію електоральними процесами в Польщі. Він зазначив, що у 2027 році в країні мають відбутися вибори прем’єра, а Навроцький, на його думку, прагне посилити позиції своєї політичної сили у протистоянні з партією Дональда Туска.

– Я бачу в цьому виключно електоральний процес, який почався, який буде у 2027 році, у них вибори прем’єр-міністра. Президент Кароль бореться за прем’єрське крісло, щоб його партія виграла у прем’єра Туска. Ось що відбувається. Чесно кажучи, ми тут не до чого. Це їх внутрішнє питання, — заявив глава держави.

Для врегулювання ситуації до Польщі їздили представники української сторони. Однак після проведених зустрічей вони, за словами Зеленського, лише підтвердили його висновок: польська сторона у цьому питанні керується передусім внутрішньополітичними інтересами.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Причиною він назвав найменування одного з українських підрозділів на честь УПА. Навроцький також заявив, що Польща не допустить вступу до ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитися від “культу тоталітаризму та насильства”.

Після цього міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, посол України в Польщі Василь Боднар та очільник Офісу президента Кирило Буданов оголосили, що повернули свої польські нагороди, а також заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що надіслав орден поштою Каролю Навроцькому.

Від польського ордена Білого Орла відмовилися всі президенти України, зокрема Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, які були ним нагороджені.

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