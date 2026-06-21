Відключення світла 22 червня: чи застосовуватимуть обмеження для споживачів
- У понеділок, 22 червня, відключення світла в Україні не прогнозуються, повідомили в Укренерго.
- Споживачів просять користуватися потужними електроприладами не в пікові години, а в період з 10:00 до 16:00.
В Україні 22 червня не прогнозуються відключення світла.
Відключень світла в Україні у понеділок не буде
Як повідомили в Укренерго, у понеділок, 22 червня, в Україні не запроваджуватимуться графіки обмежень.
– Завтра, у понеділок, застосування заходів обмеження споживання не планується, – йдеться у повідомленні.
Водночас у компанії закликають споживачів користуватися потужними електроприладами не у пікові години – з 10.00 до 16.00.
– Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально, – йдеться у повідомленні Укренерго.
Водночас 19 червня в Укренерго повідомляли про ріст рівня соживання електроенергії. Причиною є підвищення температури на вулиці та, як наслідок, активне користування кондиціонерами.
Водночас також фіксувалися знеструмлення через обстріли об’єктів цивільної енергетичної інфраструктури України у деяких областях, зокрема у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській і Херсонській областях.