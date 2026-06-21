В Україні 22 червня не прогнозуються відключення світла.

Відключень світла в Україні у понеділок не буде

Як повідомили в Укренерго, у понеділок, 22 червня, в Україні не запроваджуватимуться графіки обмежень.

– Завтра, у понеділок, застосування заходів обмеження споживання не планується, – йдеться у повідомленні.

Зараз дивляться

Водночас у компанії закликають споживачів користуватися потужними електроприладами не у пікові години – з 10.00 до 16.00.

– Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально, – йдеться у повідомленні Укренерго.

Водночас 19 червня в Укренерго повідомляли про ріст рівня соживання електроенергії. Причиною є підвищення температури на вулиці та, як наслідок, активне користування кондиціонерами.

Водночас також фіксувалися знеструмлення через обстріли об’єктів цивільної енергетичної інфраструктури України у деяких областях, зокрема у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській і Херсонській областях.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.