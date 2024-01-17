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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Шевченко назвав головне завдання на посаді президента УАФ

Андрій Шевченко

Зірка італійського Мілана та екснаставник збірної України Андрій Шевченко, який є єдиним кандидатом на посаду президента Української асоціації футболу, назвав однією з основних цілей повернення довіри вболівальників до футбольного органу.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, повідомивши, що розпочав передвиборчий тур містами.

Шевченко у Львові зустрівся з головами регіональних асоціацій футболу восьми областей України.

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— Обговорили наше головне завдання — розвивати український футбол, попри повномасштабну війну, та повернути до асоціації довіру українських вболівальників, – написав екснаставник збірної України з футболу.

Він зазначив, що опрацьовуються озвучені питання та завершується робота над стратегією. Наступна зустріч запланована у Києві.

Шевченко назвав головне завдання на посаді президента УАФ
Фото: Андрій Шевченко
Шевченко назвав головне завдання на посаді президента УАФ
Фото: Андрій Шевченко
Шевченко назвав головне завдання на посаді президента УАФ
Шевченко назвав головне завдання на посаді президента УАФ

28 грудня Шевченка висунули на посаду президента УАФ усі постійні члени українського футбольного органу. Робоча група з перевірки відповідності кандидатів дійшла висновку, що Шевченко відповідає вимогам та критеріям, встановленим Статутом УАФ.

Вибори президента УАФ заплановані на 25 січня 2024 року, коли має відбутися позачерговий XXVI Конгрес організації.

Фото: Андрій Шевченко

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Андрій Шевченко, УАФ, Футбол
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