Новим міністром оборони Великої Британії став Ден Джарвіс — колишній військовий, ветеран міжнародних операцій та чинний урядовець із питань безпеки.

Про призначення повідомили на офіційному сайті уряду Великої Британії.

Ден Джарвіс став новим міністром оборони Великої Британії: що відомо

Уряд Великої Британії офіційно підтвердив призначення Дена Джарвіса на посаду міністра оборони.

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У повідомленні зазначається, що відповідне кадрове рішення затвердив король Чарльз ІІІ.

На посаді Джарвіс змінив Джона Гілі, який напередодні подав у відставку.

Коментуючи зміни в уряді, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що безпека країни залишається головним пріоритетом.

— Мій перший обов’язок — гарантувати безпеку британського народу, і я завжди робитиму все необхідне для захисту нашої національної безпеки, — заявив Стармер.

Прем’єр також додав, що уряд продовжить курс на посилення оборонного сектору.

— Я радий призначити Дена Джарвіса міністром оборони, оскільки ми зміцнюємо наші Збройні сили та відповідаємо на загрози, що зростають перед нашою країною, — сказав він.

За словами Стармера, нинішній уряд забезпечує найбільш стабільне збільшення оборонних витрат із часів холодної війни.

Що відомо про Дена Джарвіса

За даними ЗМІ, Ден Джарвіс має як політичний, так і військовий досвід.

Він був обраний до Палати громад у 2011 році від округу Барнслі-Норт і згодом працював на низці посад у Лейбористській партії.

У різні роки Джарвіс був:

тіньовим міністром культури, медіа та спорту;

тіньовим міністром юстиції;

тіньовим міністром закордонних справ;

мером Південного Йоркширу у 2018–2022 роках;

міністром безпеки в Міністерстві внутрішніх справ після виборів 2024 року.

До політичної кар’єри Джарвіс понад десять років служив офіцером парашутного полку британської армії.

З 1997 до 2011 року проходив службу та брав участь у міжнародних місіях у:

Косові;

Сьєрра-Леоне;

Іраку;

Афганістані.

Нагадаємо, що призначення Дена Джарвіса відбулося після несподіваної відставки попереднього міністра оборони Великої Британії Джона Гілі.

11 червня Гілі оприлюднив лист до прем’єр-міністра Кіра Стармера, у якому пояснив своє рішення незгодою з рівнем фінансування оборонної сфери.

За його словами, запропонований урядом План оборонних інвестицій (DIP) не відповідає масштабу викликів, з якими зараз стикається країна.

Гілі заявив, що не готовий підтримувати рішення, які можуть знизити боєготовність британської армії та збільшити ризики для військових.

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