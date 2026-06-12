Колишнього поліцейського Івана Приходька, якого обвинувачують у справі про загибель 5-річного Кирила Тлявова в Переяславі Київської області, мобілізували до Збройних Сил України.

Про це повідомило Суспільне з посиланням на адвоката обвинуваченого Віктора Чевгуза.

Обвинуваченого у справі Кирила Тлявова мобілізували: що відомо

За даними ЗМІ, йдеться про колишнього поліцейського Івана Приходька — одного з фігурантів справи про загибель 5-річного Кирила Тлявова.

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Вирок у справі був ухвалений ще у 2023 році, однак зараз провадження перебуває на стадії апеляційного перегляду.

Останнє засідання Київського апеляційного суду відбулося 5 червня. Під час нього адвокат Віктор Чевгуз подав довідку за підписом командира військової частини про те, що його підзахисного зарахували до війська.

За словами адвоката, Приходька мобілізували 19 березня.

— Івана Приходька призвали до лав Збройних Сил. Він перебуває зараз в Донецькій області, воює. Згідно з КПК, справа стосовно обвинуваченого призупиняється і визначається окреме провадження, — сказав Чевгуз.

Адвокат також заявив, що, попри народження третьої дитини, обвинувачений не оформив відстрочку.

— Його спіймали на вулиці, потім направили у військову частину. У нього забрали телефон, дружина дізналася лише через кілька днів, — сказав адвокат.

За його словами, Приходько вже подав рапорт на звільнення, однак його можуть розглядати до шести місяців.

Прокурори під час засідання не підтримали негайного призупинення провадження.

Сторона обвинувачення попросила відкласти розгляд приблизно на місяць, щоб офіційно підтвердити факт мобілізації та з’ясувати, чи зможе обвинувачений брати участь у засіданнях дистанційно.

Для цього прокуратура має скерувати відповідні запити до Міноборони.

Після отримання інформації Київський апеляційний суд обере один із варіантів:

продовжити слухання справи;

призупинити провадження лише щодо Приходька;

поставити на паузу весь процес.

Реакція сторін процесу на мобілізацію Івана Приходька

Представниця родини Тлявових Ельвіра Кириленко заявила, що сторона потерпілих планує звернутися до Міноборони та військової частини із проханням скасувати наказ про мобілізацію.

На її думку, існує ризик затягування розгляду.

— Ми розуміємо, чому він (Іван Приходько — Ред.) це робить. Ніхто не знає, скільки триватиме війна, — заявила вона.

При цьому адвокат інших обвинувачених — експоліцейського Володимира Петровця та його сина Станіслава — Андрій Козацький вважає, що щодо Приходька справу потрібно зупиняти.

Натомість захисник четвертого фігуранта — Дмитра Кривошея — Сергій Кишенько виступив за повне призупинення провадження, аргументуючи це тим, що рішення апеляції впливатиме на права всіх учасників.

Чи дозволяє закон мобілізацію обвинувачених

Наразі українське законодавство містить різні підходи.

Закон Про військовий обов’язок і військову службу прямо забороняє мобілізацію лише окремих категорій обвинувачених — зокрема у тяжких корупційних справах.

Закон Про мобілізацію окремої заборони щодо більшості фігурантів кримінальних проваджень не містить.

Однак питання може залежати від процесуального статусу людини та наявності запобіжного заходу.

Що відомо про загибель Кирила Тлявова

За даними слідства, 31 травня 2019 року в Переяславі Київської області четверо чоловіків, перебуваючи на території приватного домоволодіння, здійснили постріли з вогнепальної зброї по металевих банках.

Унаслідок цього в сусідньому дворі 5-річний Кирило Тлявов дістав вогнепальне поранення голови та відкриту черепно-мозкову травму.

Хлопчика госпіталізували до Києва, однак 3 червня 2019 року він помер у лікарні після перенесеної операції.

Обвинувальний акт у справі передали до суду у грудні 2019 року за статтями про хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї та вбивство через необережність. Нині рішення в цій справі оскаржується в апеляційному суді.

Фото: Ірина Венедіктова

Джерело : Суспільне

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