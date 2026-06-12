Колумбійська співачка Шакіра та нігерійський виконавець Burna Boy стали гедлайнерами церемонії відкриття ЧС-2026, виконавши офіційний гімн чемпіонату світу Dai Dai.

Це сталося на стадіоні Ацтека, де пізніше відбувся матч-відкриття турніру між Мексикою та ПАР, який завершився перемогою господарів з рахунком 2:0.

Відео з Шакірою на ЧС-2026 стало вірусним

Шакіра та Burna Boy запалили перед понад 80 тис. вболівальників на церемонії відкриття.

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Після виступу колумбійської співачки у соціальних мережах завірусилося відео, на якому вона, як здалося, не дуже охоче залишала сцену після виступу.

На кадрах видно, як Шакіра жартома хапає працівника стадіону й танцює з ним під оплески натовпу.

Відео з моментом швидко набрав популярності в мережі, а шанувальники хвалили співачку за спонтанність та ентузіазм.

TRENDING: Shakira didn’t want to leave the stage after her opening ceremony performance… She grabbed a stadium worker and started dancing with him. pic.twitter.com/ZOgO85emdT — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 11, 2026

Виступ Шакіри та Burna Boy став кульмінацією музичного шоу перед матчем Мексика – ПАР на стадіоні Ацтека.

У церемонії відкриття взяли участь також низка інших відомих артистів, серед яких мексиканський поп-рок-гурт Maná, колумбійський виконавець J Balvin, мексиканська співачка Belinda, венесуельський артист Danny Ocean, мексиканська співачка Lila Downs, музичний колектив Los Ángeles Azules та співачка з ПАР Tyla.

Шакіра вже учетвете виступає на чемпіонатах світу: у Німеччині 2006 року вона виконала Hips Don’t Lie – Bamboo, у Південній Африці 2010 року вона виступала з Waka Waka (This Time for Africa), яка була офіційною піснею турніру; а на чемпіонаті світу 2014 року в Бразилії вона виконала пісню La La La під час церемонії закриття на стадіоні Маракана.

Шакіра також виступить у перерві фінального матчу ЧС-2026 19 липня на стадіоні МетЛайф у Нью-Джерсі разом із Мадонною та гуртом BTS.

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