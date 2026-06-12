Сомалійський арбітр Омар Артан, якому США не дозволили в’їхати на територію країни, щоб судити матчі ЧС-2026, судитиме матч за Суперкубок УЄФА у серпні.

Про це повідомив Союз європейських футбольних асоцій на своєму сайті.

Омар Артан буде арбітром Суперкубка УЄФА

34-річному Артану, якого вважають одним із найкращих арбітрів Африки, відмовили у в’їзді в міжнародному аеропорту Маямі, попри те, що він мав дійсну візу. Сомалі входить до списку 12 країн, на які поширюється заборона на в’їзд, запроваджена президентом США минулого року.

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Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що не має повноважень скасувати рішення адміністрації Дональда Трампа.

Сомалійські чиновники закликали футбольний світ об’єднатися на підтримку Артана. Тоді УЄФА провів переговори з Конфедерацією африканського футболу.

У підсумку було оголошено про призначення Артана арбітром Суперкубка УЄФА між Парі Сен-Жермен та Астон Віллою у Зальцбурзі 12 серпня.

– Футбол покликаний об’єднувати людей, і УЄФА хоче висловити свою повагу до Омара та його видатних суддівських навичок, які принесли йому таку престижну номінацію. Я вдячний моєму другові, президенту КАФ Патрісу Мотсепе, за те, що він з ентузіазмом підтримав нашу ініціативу, — сказав президент УЄФА Александер Чеферін.

Мотсепе зазначив, що Артан зробив Африку “надзвичайно гордою”, додавши, що це велика честь для Омара Артана та для африканських арбітрів, а також чудовий приклад того, як футбол об’єднує людей з Африки, Європи та всього світу.

Артан входить до міжнародного списку ФІФА з 2018 року. Серед великих матчів, які він судив, — другий матч фіналу Ліги чемпіонів КАФ сезону-2025/26. Він також отримав нагороду Арбітр року КАФ серед чоловіків за 2025 рік.

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