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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Ястремська вийшла до третього кола Australian Open, обігравши ексросіянку

Даяна Ястремська
Фото: Getty Images

Тенісистка Даяна Ястремська стала четвертою українкою, яка вийшла до третього кола турніру серії Grand Slam – Australian Open-2024.

У двох сетах вона обіграла ексросіянку Варвару Грачову, яка з 2023 року представляє Францію, з рахунком 6:3, 6:2.

Спортсменки провели на корті 1 годину та 8 хвилин, за які Ястремська п’ять разів подала навиліт, припустилася однієї подвійної помилки та реалізувала три з чотирьох брейкпойнтів.

Зараз дивляться

Australian Open-2024. Варвара Грачова — Даяна Ястремська – 3:6, 2:6

Це була перша очна зустріч тенісисток. У стартовій партії Даяна у четвертому геймі повела з брейком у рахунку 3:1 і у підсумку взяла сет 6:3. У другій партії українка програла лише два гейми на подачі суперниці та закрила сет з рахунком 6:2.

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Ястремська останньою з українок грала матч другого туру. До третього кола раніше вийшли Леся Цуренко, Марта Костюк та Еліна Світоліна.

За представництвом на цій стадії турніру Україна встановила рекорд. Щодо Ястремської, то для неї це другий вихід до третього кола на кортах Мельбурна у кар’єрі.

У першому колі Ястремська створила сенсацію, розгромивши чинну чемпіонку Вімблдону Вондроушову за 1 годину та 17 хвилин.

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Australian Open, Даяна Ястремська, Теніс
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