Помер легендарний український баскетболіст Анатолій Поливода

Помер український баскетболіст та олімпійський чемпіон Анатолій Поливода. Йому було 76 років.

Про це повідомила пресслужба Федерації баскетболу України.

— Федерація баскетболу України співчуває рідним та близьким. Царство небесне та вічний спокій його душі, – йдеться у повідомленні.

Поливода є бронзовим призером Олімпійських ігор 1968 року в Мексиці у складі команди СРСР, а також чемпіоном мюнхенської Олімпіади-1972.

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Що відомо про Анатолія Поливоду

Він народився у 1947 році у місті Єнакієве на Донеччині. Кар’єру розпочав у донецькому Авангарді, а пізніше перейшов у київський Будівельник, з яким став чемпіоном СРСР, двічі вигравав срібло, ще двічі був бронзовим призером.

Окрім бронзи та золота Олімпійських ігор, Поливода вигравав чемпіонат світу-1967 з командою, а також був визнаний найкращим гравцем турніру. Того ж року український баскетболіст здобув перемогу на чемпіонаті Європи. Пізніше на баскетбольному Євро він зі збірною тріумфував ще у 1969 та 1971 роках.

Саме на Олімпіаді у Мюнхені Поливода провів фактично останній поєдинок. За два дні до фіналу він пережив серйозний приступ і за грою спостерігав з трибун.

Роками пізніше лікарі визначили, що спортсмен страждає на вроджений синдром Вольфа-Паркінсона-Вайта (вроджена аномалія структури серця, за якої у людини є додаткова провідна система міокарда, – Ред.).

Джерело та фото: ФБУ

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