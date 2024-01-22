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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Помер легендарний український баскетболіст Анатолій Поливода

Анатолій Поливода

Помер український баскетболіст та олімпійський чемпіон Анатолій Поливода. Йому було 76 років.

Про це повідомила пресслужба Федерації баскетболу України.

— Федерація баскетболу України співчуває рідним та близьким. Царство небесне та вічний спокій його душі, – йдеться у повідомленні.

Поливода є бронзовим призером Олімпійських ігор 1968 року в Мексиці у складі команди СРСР, а також чемпіоном мюнхенської Олімпіади-1972.

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Що відомо про Анатолія Поливоду

Він народився у 1947 році у місті Єнакієве на Донеччині. Кар’єру розпочав у донецькому Авангарді, а пізніше перейшов у київський Будівельник, з яким став чемпіоном СРСР, двічі вигравав срібло, ще двічі був бронзовим призером.

Окрім бронзи та золота Олімпійських ігор, Поливода вигравав чемпіонат світу-1967 з командою, а також був визнаний найкращим гравцем турніру. Того ж року український баскетболіст здобув перемогу на чемпіонаті Європи. Пізніше на баскетбольному Євро він зі збірною тріумфував ще у 1969 та 1971 роках.

Саме на Олімпіаді у Мюнхені Поливода провів фактично останній поєдинок. За два дні до фіналу він пережив серйозний приступ і за грою спостерігав з трибун.

Роками пізніше лікарі визначили, що спортсмен страждає на вроджений синдром Вольфа-Паркінсона-Вайта (вроджена аномалія структури серця, за якої у людини є додаткова провідна система міокарда, – Ред.).

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Джерело та фото: ФБУ

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