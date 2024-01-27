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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Клопп підняв високу планку: хто може стати наступним тренером Ліверпуля

Хабі Алонсо
Фото: Depositphotos

Німецький фахівець Юрген Клопп приголомшив футбольний світ, оголосивши, що залишає Ліверпуль наприкінці сезону-2023/24. Німець полишить Енфілд після 8,5 року перебування на посаді головного тренера.

Клопп привів Ліверпуль до першого за 30 років титулу чемпіона Англії, виграв Лігу чемпіонів і ще низку трофеїв. Іншими словами, досить-таки підняв планку для свого наступника.

На тлі сенсаційної заяви Клоппа букмекери вже назвали ймовірного претендента. Фаворитом у цих перегонах вважається ексфутболіст червоних, а нині головний тренер німецького Баєра Хабі Алонсо. 

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Фармацевти під керівництвом 42-річного іспанця залишаються єдиною командою Європи, яка ще не програвала в поточному сезоні й очолює турнірну таблицю Бундесліги.

 

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Допис, поширений Xabi Alonso (@xabialonso)

Сам Алонсо назвав рішення Клоппа залишити Ліверпуль несподіванкою. Він додав, що дуже поважає його та захоплювався ним ще до того, як він очолив Ліверпуль: І за роки його роботи в клубі я ще більше захоплювався тим, чого він досяг і як він це зробив.

– Нині я дійсно щасливий тут, насолоджуючись своєю роботою. Кожен день і кожна гра – це виклик. Ми насолоджуємося інтенсивною, але прекрасною подорожжю. Я не маю часу думати про щось інше. Я думаю лише про те, що є зараз. Я в чудовому місці, тож я насолоджуюся цим, – сказав Алонсо.

Наступними кандидатом у списку називають екстренера Шахтаря, а нині наставника Брайтона Роберто Де Дзербі. Зі свого боку італієць заявив журналістам, що йому нема що сказати щодо останніх новин, бо зосереджений на роботі з Брайтоном.

Також у крісло тренера червоних сватають асистента Клоппа Пепа Лейндерса, тренера РБ Лейпцига Марко Роуза, наставника збірної Німеччини Юліана Нагельсманна, колишнього капітана Ліверпуля та нині наставника Аль-Іттіфака Стівена Джеррарда, а також коуча Тоттенгема Анге Постекоглу.

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Джерело: Independent, BBC
Ліверпуль, Футбол, Хабі Алонсо, Юрген Клопп
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