40 років тому світ пережив одну з найбільших ядерних катастроф – вибухнув четвертий реактор Чорнобильської АЕС. І зараз Росія знову ставить світ на межу техногенної аварії, адже ворожі Шахеди постійно пролітають над станцією.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Зеленський до річниці Чорнобильської трагедії

Президент нагадав, що після аварії на ЧАЕС для стримування радіації над зруйнованим реактором побудували саркофаг. А пізніше понад 40 країн накрили його безпечним конфайнментом, щоб не допустити нових катастроф.

Саме саркофаг і конфайнмент захищають навколишнє середовище від викидів радіації. Їхнє утримання та захист – в інтересах кожного.

— Але своєю війною Росія знову ставить світ на межу техногенної аварії: російсько-іранські Шахеди постійно пролітають над станцією, а один із них минулого року вдарив по конфайнменту, — нагадав президент Володимир Зеленський.

Він наголосив, що світ має не допустити продовження ядерного тероризму. Найкращий спосіб — це змусити Росію припинити атаки.

Нагадаємо, 14 лютого 2025 року російський дрон влучив у захисне укриття над зруйнованим енергоблоком Чорнобильської АЕС.

Безпілотник пошкодив дах, сталася пожежа та серйозні руйнування конструкції. Ліквідація наслідків тривала майже три тижні — аж до 7 березня.

